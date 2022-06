NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

152,88 USD +1,53% (08.06.2022, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (09.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Gestern hätten gute Nachrichten aus China für eine deutliche Erholung unter den chinesischen Tech-Aktien gesorgt. Auch BAIDU dürfte von sinkenden Corona-Zahlen und künftig nachlassender Regulierung profitieren. Die Aktie habe die wichtige 200-Tage-Linie überwunden und damit ein Kaufsignal generiert. Die BAIDU-Aktie könnte nun in den kommenden Monaten bis in den Bereich von 182 USD weiterlaufen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.06.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:145,40 EUR +1,96% (09.06.2022, 11:57)