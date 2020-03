NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

118,24 USD -2,61% (05.03.2020, 22:15)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie: A0F5DE

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland: B1C

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie: BIDU

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (06.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetunternehmens BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Die Aktionäre des chinesischen Konzerns hätten schon seit längerem wenig Grund zur Freude. Die BAIDU-Aktie habe sich seit 2018 halbiert und dümpele seit mehreren Monaten zwischen 90 und 120 Euro vor sich hin. Nun habe der Suchmaschinenanbieter seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und teilweise positiv überrascht.Angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds und gemischt ausgefallenen Quartalszahlen spreche aktuell wenig dafür, dass die BAIDU-Aktie kurzfristig aus ihrem Seitwärtstrend ausbrechen könne. "Der Aktionär" empfehle investierten Anlegern abzuwarten und dabei zu bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:101,40 EUR -3,80% (06.03.2020, 12:06)