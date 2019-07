Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Die Umsätze weltweit mit Künstlicher Intelligenz würden sich bis 2025 auf 120 Milliarden Dollar mehr als verzehnfachen. Viele Unternehmen würden ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, doch der Vorsprung von Chinas Tech-Elite sei enorm.Selbstfahrende Autos und Taxis, Roboter in der Altenpflege und in den Fabriken, digitale Assistenten für den Alltag: Künstliche Intelligenz gewinne zunehmend an Bedeutung. Und sie werde in den nächsten Jahren zu einem Multimilliarden-Dollar-Geschäft.Die glänzenden Zukunftsaussichten für die Branchen seien unbestritten, selbst wenn sich Experten uneins seien, was das Marktpotenzial betreffe. Anleger sollten jedoch nicht vergessen: Auch die Entwicklung des Internets ab Mitte der 1990er Jahre sei von vielen skeptisch beurteilt worden.Klar sei hingegen: Bei der KI würden chinesische Tech-Konzerne den Ton angeben. In einer Studie komme die Boston Consulting Group zu dem Ergebnis: "85 Prozent der chinesischen Unternehmen sind aktive Akteure im Bereich der KI, das Land führt damit die sieben untersuchten Nationen an."65 Prozent aller chinesischen KI-Firmen seien in irgendeiner Form mit den Tech-Kolossen verbunden. Das chinesische Portal Huxiu habe diese Beziehungen kartografiert und sehe BAIDU mit 48 Kooperationen und Partnerschaften klar vorne. Auf den weiteren Plätzen würden Tencent (37), Alibaba (31) und Huawei (8) folgen.Dass China die Nase bei KI international vorne habe, sei kein Geheimnis. Die jüngsten Studien zu dem Thema würden jedoch den Eindruck verstärken, dass die Konzerne ihren Vorsprung gegenüber der westlichen Konkurrenz zuletzt hätten ausbauen können."Der Aktionär" favorisiert bei der KI seit längerem BAIDU. Langfristig sollten sich die Bemühungen des Konzerns - vor allem aber die Erfolge - auch in den Büchern widerspiegeln, so Martin Weiß. (Analyse vom 11.07.2019)