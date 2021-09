Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

136,80 EUR -1,16% (14.09.2021, 11:40)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

163,26 USD -0,51% (13.09.2021, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (14.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Der Konzern habe zum Wochenbeginn angekündigt, ab sofort einen Robotaxi-Service in Shanghai anzubieten. Nach dem Start der der Apollo Go Ride-Hailing-Plattform in Peking, Changsha, Cangzhou und Guangzhou sei Shanghai die fünfte Großstadt, wo der Tech-Konzern seine öffentlichen Tests anbiete.Die rund 200 eingesetzten Fahrzeuge sollten Level-4-Autonomie (Klassifizierung nach SAE International) erreichen, aber aus Sicherheitsgründen noch immer einen Fahrer an Bord haben. Ein Autonomes Auto des Level 4 brauche in den meisten Fällen keine Eingriffe seitens des Fahrers mehr.Der langfristige Plan der BAIDU-Führung sei es, in den nächsten zwei bis drei Jahren 3.000 Autonome Autos in 30 Städten in China bereitzustellen. Im Juni hätten BAIDU und BAIC Pläne für den Apollo Moon enthüllt, der mit einem Produktionspreis von 480.000 Yuan pro Stück (etwa 63.000 Euro) angesichts der verbauten Technik günstig erscheine.Zudem sei ein wichtiger Bestandteil die Weiterentwicklung der Infrastruktur. BAIDU investiert zum Beispiel in den Aufbau einer 5G-Infrastruktur an Hunderten von Kreuzungen. Zudem würden Sensoren wie Kameras und Lidar installiert, die Information über die örtliche Verkehrslage an die autonome Systeme übertragen könnten. Das solle nicht nur Staus vermeiden, sondern auch das Fahren sicherer machen.Das langfristige Potenzial sei enorm. Experten würden davon ausgehen, dass bis 2030 etwa 60 Prozent aller privaten Taxifahrten in China ohne menschliche Fahrer durchgeführt würden und damit ein neuer Markt in einer Größenordung von 201 Mrd. Dollar entstehe.Sicherlich würden die Wachstumssorgen im Kerngeschäft mit Suchmaschinen-Werbung und die chinesische Regulierungspolitik Risiken bleiben. Doch BAIDUs Diversifizierungsbemühungen würden erste Erfolge zeigen. Das würden nicht nur die Fortschritte im Bereich des Autonomen Fahrens, sondern auch die rasant wachsenden Geschäfte in der Cloud belegen.DER AKTIONÄR rät Anlegern bei der günstigen Bewertung mit einem 22er-KGV von 15 und einem 22er-KUV von 2,5 zuzugreifen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 14.09.2021)