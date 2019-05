Berlin-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

108,00 Euro -6,09% (21.05.2019, 17:08)



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

107,00 EUR +0,94% (21.05.2019, 18:02)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

118,93 USD +1,17% (21.05.2019, 18:02)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet.

(21.05.2019/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse des Analysten Shyam Patil von Susquehanna Financial:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Shyam Patil von Susquehanna Financial seine positive Haltung gegenüber den Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU).Die von BAIDU Inc. im abgelaufenen Quartal erzielten Erlöse seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen.Allerdings würden verschiedene Faktoren wie das makroökonomische Umfeld in China, regulatorischer Gegenwind in den Bereichen Gesundheit, Spiele und Immobilien sowie überschüssige Bestände auf dem Marktplatz auf dem kurzfristigen Ausblick lasten.Die Analysten von Susquehanna Financial gehen davon aus, dass die negative Effekte BAIDU eine gewisse Zeit verfolgen würden. Insofern könnte der Aktienkurs unter Druck stehen. Wegen der günstigen Bewertung seien aber die Abwärtsrisiken begrenzt, sagt Analyst Shyam Patil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: