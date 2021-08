Anleger sollten daher weiterhin Abstand von BAIDU wahren, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2021)



Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

130,00 EUR -4,41% (13.08.2021, 17:04)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

153,58 USD -3,79% (13.08.2021, 16:49)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ -Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (13.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BAIDU setze auch am Freitag seinen Abwärtstrend fort und notiere nun auf einem neuen Tief. Der Grund für die fallenden Kurse: schon wieder schwache Wachstumsaussichten.Zwar habe BAIDU mit den Quartalszahlen vom Donnerstag die Erwartungen der Analysten übertroffen, die Aktie habe dennoch mit einem Minus von rund vier Prozent reagiert und setze diesen Abwärtstrend am Freitag mit einem Kursverlust von 2,9 Prozent auf 154,81 Dollar fort.Der Umsatz sei im zweiten Quartal um 21 Prozent auf 4,86 Milliarden Dollar gestiegen und damit über die erwarteten 4,78 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie habe mit 2,39 Dollar ebenfalls deutlich über den Analystenschätzungen von 2,07 Dollar gelegen.BAIDU habe dabei wie auch schon sein US-Pendant Google von der Erholung am digitalen Werbemarkt nach der Corona-Krise profitiert. Die Umsätze im Online-Marketing seien um 18 Prozent auf 2,95 Milliarden Dollar geklettert und hätten damit noch immer rund 60 Prozent der Gesamterlöse ausgemacht.Enttäuschend seien dagegen die Ergebnisse der Video-Streaming-Plattform iQIYI gewesen. Die Tochter, an der BAIDU über die Hälfte halte, habe die Umsätze nur um drei Prozent auf 1,18 Milliarden Dollar steigern können. Wirklich schmerzhaft sei dagegen die um elf Prozent sinkenden Abonnentenzahlen gewesen, welche sich jedoch ebenfalls durch die Corona-Maßnahmen würden begründen lassen.Das deutlich größere Problem sei aber die schwache Prognose für das laufende Quartal gewesen. Die Umsatzschätzung zwischen 4,7 und 5,2 Milliarden Dollar bedeute ein sich noch weiter abschwächendes Wachstum auf 9 bis 19 Prozent. Zudem liege die obere Prognosespanne nur leicht über der Analystenerwartung von 5,1 Milliarden Dollar.Langfristig würden sicherlich die Wachstumstreiber aus den Bereichen Automotive und KI verlockend für Anleger bleiben. Aktuell müsse jedoch das Kerngeschäft performen, um Wachstum zu generieren - und da könnte es in Q3 eng werden. Zudem würden sich die BAIDU-Papiere klar auf Talfahrt befinden und das Sentiment gegenüber China-Aktien sei schlecht.