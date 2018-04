BAIDU-Aktie: Was ist von den Quartalszahlen zu erwarten? - Aktienanalyse

London (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse des Analysten Gregory Zhao von Barclays:



Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Gregory Zhao von Barclays in Bezug auf die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) weiterhin zu einer Gleichgewichtung.

Die Barclays-Analysten gehen davon aus, dass BAIDU Inc. einen soliden Quartalsbericht vorlegen wird.

Analyst Gregory Zhao schätzt das Q1-Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 29,5%. iQiyi und das Kerngeschäft von BAIDU sollten als Treiber gedient haben. Videoinhalte und steigende Ausgaben könnten allerdings auf die Margen Druck ausüben.

Die Analysten von Barclays stufen in ihrer BAIDU-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "equal weight" ein und heben das Kursziel von 250,00 auf 260,00 USD an.

Kurzprofil BAIDU Inc.

BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet. (17.04.2018/ac/a/n)