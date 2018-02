NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

225,60 USD +1,79% (13.02.2018, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet. (14.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.BAIDU habe sehr starke Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Autonomes Fahren wachse der chinesische Konzern deutlich. Der Fokus von BAIDU werde sich in diese Zukunftsbereiche weiter verlagern. Nichtsdestotrotz werde das Suchmaschinen-Geschäft einen hohen Stellenwerte genießen. Was die Anleger aber momentan elektrisiere seien die Pläne für den geplanten Börsengang der Videostreaming-Tochter von BAIDU. Sie hätten der BAIDU-Aktie weiteren Auftrieb gegeben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.02.2018)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:192,49 EUR +5,14% (13.02.2018, 09:45)