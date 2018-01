Toronto-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

CAD 4,04 +0,00% (16.01.2018, 14:52, vorbörslich)



ISIN B2Gold-Aktie:

CA11777Q2099



WKN B2Gold-Aktie:

A0M889



Ticker-Symbol B2Gold-Aktie Deutschland:

5BG



TSE-Ticker-Symbol B2Gold-Aktie:

BTO



Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay.

(16.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Montreal (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse des Analysten Don DeMarco von National Bank Financial:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Don DeMarco vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien des kanadischen Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nach eindrucksvollen Geschäftszahlen bleiben die Analysten von National Bank Financial hinsichtlich der Perspektiven von B2Gold Corp. positiv gestimmt.Analyst Don DeMarco setzt das Kursziel für die B2Gold-Aktie von 6,00 auf 6,50 CAD herauf. Mehrere Katalysatoren dürften den Aktienkurs antreiben.Die Aktienanalysten von National Bank Financial stufen in ihrer B2Gold-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Stuttgart-Aktienkurs B2Gold-Aktie:2,57 Euro -2,28% (16.01.2018, 14:46)Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:2,60 Euro -1,52% (16.01.2018, 14:11)