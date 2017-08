Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:Analyst Rahul Paul vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien des kanadischen Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) im Rahmen einer Aktienanalyse unverändert zum Kauf.B2Gold Corp. habe anlässlich der Bekanntgabe von Produktionsdaten die Planungen nach unten korrigiert. Da der Markt auf Abwärtskorrekturen typischerweise negativ reagiert, würden sich die Kursabschläge leicht erklären lassen.Die Analysten von Canaccord Genuity weisen aber in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Schlüssel-Assets Otjikoto und Masbate weiterhin eine Outperformance zeigen würden und die Entwicklung des Flaggschiff-Projekts Fekola gut vorankomme. Die Asstes in Nicaragua, die lediglich 6% zum operativen NAV beitragen würden, seien hier der Treiber für die Guidance-Revision. Insofern hält Analyst Rahul Paul die Investmentthese für weitgehend intact.Das Start-up bei Fekola repräsentiere einen signifikanten Katalysator für B2Gold und dürfte dem Unternehmen in 2018 ein sektorführendes Wachstum ermöglichen.