Kurzprofil Aytu BioScience:



Aytu BioScience (ISIN: US0547548745, WKN: A2QJRT, Ticker-Symbol: AY2, NASDAQ-Symbol: AYTU) ist ein Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Bereitstellung neuartiger Therapeutika zur Verbesserung der Gesundheit von Patienten konzentriert. (26.01.2021/ac/a/n)





Englewood, CO (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bronte Capital Management Pty Ltd baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Aytu BioScience massiv ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd haben ihr Short-Engagement in den Aktien von Aytu BioScience (ISIN: US0547548745, WKN: A2QJRT, Ticker-Symbol: AY2, NASDAQ-Symbol: AYTU) fast auf null gesenkt.Die Finanzprofis des Hedgefonds Bronte Capital Management Pty Ltd mit Sitz in Bondi Junction, Australien, haben am 25.01.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,53% auf 0,03% der Aytu BioScience-Aktien abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Aytu BioScience:0,03% Bronte Capital Management Pty Ltd (25.01.2021)