Tradegate-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

89,82 EUR +1,51% (10.06.2020, 12:41)



NASDAQ-Aktienkurs Axon Enterprise-Aktie:

100,27 USD +3,08% (09.06.2020, 22:00)



ISIN Axon Enterprise-Aktie: US05464C1018

US05464C1018



WKN Axon Enterprise-Aktie: A2DPZU

A2DPZU



Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie Deutschland: TCS

TCS



Nasdaq Ticker-Symbol Axon Enterprise-Aktie: AAXN

AAXN



Kurzprofil Axon Enterprise Inc.:



Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) (bis April 2017: Taser International, Inc.) ist unter anderem der Hersteller der Elektroschockpistole Taser, sowie auch von sogenannten Bodycams unter dem Markennamen Axon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Scottsdale, Arizona. (10.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axon Enterprise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Axon Enterprise (ISIN: US05464C1018, WKN: A2DPZU, Ticker-Symbol: TCS, Nasdaq-Symbol: AAXN) unter die Lupe.Nach dem Tod von George Floyd bei einer Festnahme sei die Axon Enterprise-Aktie an der Börse nicht zu stoppen. Am Dienstag habe der Titel zum ersten Mal die 100-USD-Marke geknackt. Rückenwind habe Axon Enterprise von einer positiven Analystenstudie von J.P. Morgan erhalten. Der Markt spekuliere darauf, dass der Vorfall weitreichende Konsequenzen für die US-Polizei haben werde.Axon Enterprise rüste seit Jahren Polizeistationen mit Bodycams aus. Außerdem entwickele das Unternehmen Software, mit der die Polizei das Filmmaterial auswerten und speichern könne. Das Kerngeschäft des US-Unternehmen sei aber der Elektroschocker Taser.Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch habe die Axon Enterprise-Aktie ein starkes Kaufsignal geliefert. Das Momentum dürfte stark bleiben, da die Diskussion um Polizeigewalt bestimmt nicht im Sande verlaufe. Komme es zu einem flächendeckenden Einsatz von Bodycams, wäre Axon Enterprise Top-Profiteur. Dabeibleiben, rät Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2020)Börsenplätze Axon Enterprise-Aktie: