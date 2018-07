ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (27.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Axel Springer: Rally im vollen Gange - AktienanalyseDas Medienhaus Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) legte heute früh Zahlen vor und konnte erneut von einem starken Internetgeschäft profitieren. Die Aktie reagierte positiv, aber der exakt vor zwei Wochen beschriebene Zieleinlauf ist noch gelungen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Medienkonzern Axel Springer habe im abgelaufenen und zweiten Quartal erneut seinen Umsatz und Gewinn steigern können. Bei Umsatz habe das Unternehmen um knapp 5 Prozent auf 787,4 Mio. Euro zugelegt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (sog. EBITDA) sei um knapp 8 Prozent auf 183,3 Mio. Euro gestiegen. Der Anteil der digitalen Medien am Umsatz habe sich indes von 65,2 auf 67,8 Prozent erhöht. Das starke Internet-Geschäft sei einer der Antriebsfaktoren gewesen und genau dort sähen die Analysen noch weiteres Wachstumspotenzial.Papiere des Medienkonzerns Axel Springer seien bereits vor wenigen Wochen aus einem kurzfristigen Abwärtstrend zur Oberseite ausgebrochen und hätten damit ein Kaufsignal aktiviert. Die heute vorgelegten Zahlen würden die Aktie weiter in Richtung der Jahreshochs drücken, wodurch das Wertpapier schon sehr bald auf eine erste markante Hürde treffen sollte. Diese sei bereits in der zurückliegenden Analyse vom 13. Juli 2018 benannt worden, so dass bestehende Positionen jetzt unbedingt enger abgesichert werden sollten. Trotzdem könnte ein Long-Einstieg noch ganz lohnenswert sein.Gelinge ein Ausbruch über 70,00 Euro, dürfte die Axel Springer-Aktie weiter zu ihren Jahreshochs bei 74,40 Euro aufwärts tendieren.Für den Fall eines Rücksetzers unter die 50-Wochen-Durchschnittslinie bei aktuell 63,00 Euro müssten hingegen kurzfristige Rückläufer zurück auf die Horizontalunterstützung von 59,13 Euro zwingend einkalkuliert werden. Dabei dürfte der Wert auf dem kürzlich durchbrochenen Trendkanal sukzessive gen Süden abgleiten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.08.2018)Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:66,75 EUR +4,30% (27.07.2018, 14:37)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:66,75 EUR +4,46% (27.07.2018, 14:29)