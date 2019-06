ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (06.06.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) von 53,00 Euro auf 58,00 Euro.Der US-Finanzinvestor KKR verhandle über eine strategische Beteiligung an Axel Springer. KKR wolle den ausstehenden Aktionären, die 44,8% an Axel Springer halten, mit Ausnahme von Verlegerwitwe Friede Springer (5,1% der Anteile zuzüglich 37,5% über die Axel Springer Gesellschaft für Publizistik) und Vorstandschef Mathias Döpfner (2,8% der Anteile) ihre Anteile abkaufen. Ariane und Axel Sven Springer, die zusammen 9,8% halten würden, sollten aber nicht Teil der Verhandlungen sein. Ob es zu einem öffentlichen Angebot an die ausstehenden Aktionäre und einer Beteiligung von KKR an Axel Springer kommen werde, sei aus Sicht des Vorstands momentan offen. Insbesondere sei die rechtliche, steuerliche und finanzielle Machbarkeit von den Parteien noch im Einzelnen zu prüfen.Nach einem Einstieg dürfte KKR nach Meinung von Friebel aber Axel Springer von der Börse nehmen. Zudem sei mit einer hohen Prämie auf den Kurs der Axel Springer-Aktie zu rechnen, um den Streubesitz erfolgreich herauszukaufen. Der Titel sei daher auch in Reaktion auf die Meldung um 22% (30.05.) gesprungen.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Axel Springer-Aktie. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:55,40 EUR 0,00% (06.06.2019, 14:24)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:55,35 EUR -0,09% (06.06.2019, 14:27)