ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Hauptversammlung der Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) hat am 18. April 2018 eine im Vergleich zum Vorjahr um 0,10 Euro erhöhte Dividende von 2,00 Euro (Vj.: 1,90 Euro) je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2017 beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit stieg das Ausschüttungsvolumen von 205,0 Mio. Euro auf 215,8 Mio. Euro.Im Geschäftsjahr 2017 steigerte Axel Springer die Konzernumsatzerlöse deutlich um 8,3 Prozent auf 3.562,7 Mio. Euro (Vj.: 3.290,2 Mio Euro). Organisch stieg der Umsatz um 6,3 Prozent. Das bereinigte EBITDA verzeichnete ein Plus von 8,5 Prozent auf 645,8 Mio. Euro (Vj.: 595,5 Mio. Euro). Die bereinigte EBITDA-Rendite lag mit 18,1 Prozent auf dem hohen Niveau des Vorjahres. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 8,1 % auf 2,60 Euro (Vj.: 2,41 Euro).Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "Das Jahr 2017 war das wirtschaftlich erfolgreichste unserer Unternehmensgeschichte. Daran möchten wir unsere Aktionäre mit der bisher höchsten Dividende teilhaben lassen. Unser Fokus auf digitalem Wachstum, auf Journalismus und unseren Rubriken-plattformen zahlt sich aus. Wir werden auch in diesem Jahr unsere Position als Europas führender Digitalverlag weiter ausbauen."Zudem wählte die Hauptversammlung Iris Knobloch, Président-Directeur Géneral von Warner Bros. France S.A., sowie Dr. Alexander Karp, Mitgründer und CEO des US-amerikanischen Software-Unternehmens Palantir Technologies, als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat der Axel Springer SE. Die beiden folgen auf Bill Ford und Rudolf Knepper, die mit Ablauf der Hauptversammlung aus dem neunköpfigen Gremium ausschieden.Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:68,55 EUR 0,00% (18.04.2018, 13:42)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:68,75 EUR +0,15% (18.04.2018, 13:28)