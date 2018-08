WKN Axel Springer-Aktie:

Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (02.08.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Axel Springer: Auf Erfolgskurs! AktienanalyseDer Medienkonzern Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) bleibt auf Erfolgskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Verlag habe seinen Umsatz im zweiten Quartal um knapp fünf Prozent auf 787 Mio. Euro gesteigert. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) habe gar um knapp acht Prozent auf 183,3 Mio. Euro zugelegt. Hauptreiber sei das Digitalgeschäft gewesen. Es steuere inzwischen 80 Prozent des Gewinns und 69 Prozent des Konzernumsatzes bei. Bei den Werbeerlösen liege der Anteil sogar bei 85 Prozent.Vor allem das Geschäft mit digitalen Kleinanzeigen laufe gut - so gut, dass Axel Springer im Segment Classifieds Media (Rubrikenangebote) nun von einem organischen Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ausgehe. Zuvor hatte man mit einem hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zuwachs gerechnet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2018)