WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (17.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) unter die Lupe.Wie Axel Springer heute gemeldet habe, gehe der Neubau nach einer Fertigstellung Ende 2019 an den Norwegische Staatsfonds Norges Bank Real Estate Management. Neue Eigentümer der im Jahr 2004 eröffneten Axel-Springer-Passage seien Blackstone Real Estate und Quincap Investment Partners. Die Übergabe der Axel-Springer-Passage solle Ende 2017 vollzogen werden, der Medienkonzern werde aber einen Großteil der Fläche bis Ende 2020 weiter nutzen. Der Axel-Springer-Neubau solle nach der Fertigstellung langfristig zurückgemietet werden. Der Verkaufspreis für beide Immobilien liege nach Unternehmensangaben bei insgesamt 755 Mio. Euro und damit "deutlich über unseren ursprünglichen Erwartungen", so Finanzvorstand Julian Deutz.Auch nach Einschätzung des "Aktionär" mache der Immobilienverkauf Sinn. Zur Stärkung der operativen Performance - beispielsweise durch weitere Zukäufe - sei das Kapital besser angelegt als in Immobilien. Trotzdem könne die Nachricht dem Wertpapier keine deutlichen Impulse liefern - nach der Talfahrt im Juni knüpfe der Aktienkurs an die Seitwärtsbewergung der Vorwoche im Bereich von 51,50 Euro an.Investierte Anleger sollten bei der Axel Springer-Aktie dabei bleiben, so Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2017)XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:51,66 EUR +0,31% (17.07.2017, 16:38)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:51,674 EUR +0,33% (17.07.2017, 16:02)ISIN Axel Springer-Aktie:DE0005501357