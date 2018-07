ISIN Axel Springer-Aktie:

DE0005501357



WKN Axel Springer-Aktie:

550135



Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:

SPR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:

AXELF



Eurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:

SPR



Kursprofil Axel Springer SE:



Die Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.



Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.



Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.



Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (13.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Axel Springer-Aktie: Kaufsignal in Kürze?! AktienanalysePapiere des Medienkonzerns Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) versuchen sich aktuell an einem Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend und scheinen damit auf Wochenbasis erfolgreich zu werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Damit könnte nun ein handfestes Kaufsignal einhergehen und biete hervorragende Handelsmöglichkeit auf der Oberseite.Übergeordnet könne seit Ende 2016 ein intakter Aufwärtstrend in dem Wertpapier von Axel Springer beschrieben werden, der das Wertpapier von rund 40,00 Euro auf ein Verlaufshoch von 74,40 Euro Anfang dieses Jahres aufwärts gedrückt habe. Dabei habe die Aktie ihre vorherigen Hochs bei etwa 59,13 Euro nachhaltig überwinden können und Anfang März zu einer regelkonformen Korrekturbewegung angesetzt. Diese habe schließlich zurück auf das Ausbruchsniveau von rund 59,13 Euro abwärts gereicht, wo sich eine deutliche Stabilisierung habe einstellen können.Am letzten Handelstag dieser Woche würden Marktteilnehmer nun einen Ausbruchsversuch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend zu etablieren versuchen und scheinen damit auch erfolgreich zu werden. Entscheidend seien aber die immer Wochenschlusskurse, für spekulative Anleger könne jedoch ein direktes Long-Engagement ganz lohnenswerte werden.Für den Fall eines Rücksetzers unter die 50-Wochen-Durchschnittslinie bei aktuell 62,73 Euro müssten hingegen kurzfristige Rückläufer zurück auf die Horizontalunterstützung von 59,13 Euro zwingend einkalkuliert werden. Bärisch werde das ganze Konstrukt allerdings erst darunter, dann würden nämlich direkte Abgaben auf rund 50,00 Euro drohen. (Analyse vom 13.07.2018)Börsenplätze Axel Springer-Aktie:XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:64,65 EUR +1,09% (13.07.2018, 13:59)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:64,80 EUR +1,49% (13.07.2018, 12:54)