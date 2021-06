Der Dow Jones sei um -0,07%, der S&P 500 um -0,36%, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -1,03% gesunken.



Der Nikkei-225 notiere aktuell mit Verlusten: 28.906 Zähler (-0,52%).



Die Corona-Krise habe dem französischen Spirituosenhersteller Remy Cointreau im vergangenen Geschäftsjahr kaum etwas anhaben können. Bei einem Umsatz von 1,01 Mrd. EUR (-1,4%) habe der Betriebsgewinn um 9,7% auf 236,1 Mio. EUR gesteigert werden können. Hierbei hätten nach Angaben des Unternehmens auch Einsparungen geholfen. Die operative Marge habe bei 23,4% und damit in der Nähe des bisherigen Rekordhochs gelegen. Wie das Unternehmen weiter mitgeteilt habe, sei das im April angelaufene Geschäftsjahr "exzellent" gestartet. Bis 2030 wolle der Spirituosenhersteller eine operative Marge von 33% erreichen.



Nach einem verhaltenen Start sei der Kurs des Euro am Nachmittag deutlicher abgebröckelt. Hintergrund gewesen seien u.a. die besser als erwartet ausgefallenen Daten des Personaldienstleisters ADP zum Stellenaufbau der US-Privatwirtschaft im Mai.



Die Ölpreise hätten zu Beginn des Handels weiter zulegen können, dieses Plus aber nicht über die Ziellinie gerettet. Am Ende habe der Preis des schwarzen Goldes kaum verändert tendiert.



Gold habe sich am Berichtstag mit deutlicheren Abgaben präsentiert und somit die Marke von 1.900 USD je Feinunze nicht halten können. Aus technischer Sicht habe der Aufwärtstrend weiter Bestand. Dieser gerate erst im Bereich um 1.860 USD in Gefahr. (04.06.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten sorgten am Nachmittag am deutschen Aktienmarkt für eine deutliche Reduzierung der Verluste, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe es sogar noch in den grünen Bereich (+0,19%) geschafft. Erneut seien Automobilwerte gesucht gewesen: BMW hätten an der DAX-Spitze 3,95% gewonnen, für Daimler sei es immerhin um 1,55% bergauf gegangen.Der MDAX sei um -0,04%, der TecDAX um -0,26% gesunken. Ford Motor hätten 7,24% gewonnen, General Motors 6,39%.