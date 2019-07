VON DER LEYEN HOFFE AUF LÖSUNG DES KONFLIKTS MIT DEN USA OHNE AUTOZÖLLE



Ursula von der Leyen habe bei der gestrigen Zweitabstimmung die Unterstützung des Europäischen Parlaments gewonnen und sei zur neuen Vorsitzenden der Europäischen Kommission gewählt worden. Die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin habe nach der Abstimmung gesagt, sie hoffe, dass die USA keine Zölle auf den EU-Automobilsektor erheben würden. Sie werde versuchen die USA daran zu erinnern, wie sehr die Interessen der transatlantischen Verbündeten zusammenhängen würden, und dass eher die Zusammenarbeit als weitere Konflikte im Vordergrund stünden. Die USA wollten jedoch, dass die EU die Käufe von landwirtschaftlichen Erzeugnissen erhöhe, um die Einführung von Zöllen auf Autos nicht zu riskieren. Es sei anzumerken, dass in der EU ein hohes Maß an Protektionismus gegenüber Landwirten bestehe, weshalb eine Beruhigung der USA die Gefahr einer Verschlechterung der Situation der europäischen Landwirte berge. Dennoch sei die Vermeidung von zusätzlichen Autozöllen für die Europäische Union von entscheidender Bedeutung, da diese Abgaben einen schweren Schlag für die europäische Wirtschaft bedeuten könnten, die sich bereits am Rande der Rezession befinde. Man müsse jedoch auf "offizielle Maßnahmen" seitens von der Leyen warten, da sie im November offiziell die Stelle antreten werde.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gewinne heute aufgrund ihrer Pläne für Asien. In einem Interview mit der "South China Morning Post" habe Werner Steinmüller, Deutsche Bank-Manager für die Region Asia-Pacfic, gesagt, dass der deutsche Kreditgeber verstärkt in China und Australien investiere. Die Investitionen seien Teil der Bemühungen, den Unternehmens- und Vermögensverwaltungsbereich in Asien zu stärken. Steinmüller habe auch gesagt, dass der Effekt eines Rückzugs aus dem Aktienhandel in Asien in Bezug auf den Verlust von Arbeitsplätzen minimal sein würde.



Aktionäre von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) sollten gegen den geplanten Wechsel des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche in den Aufsichtsrat des Unternehmens sein. Zetsche sei im Mai 2019 als CEO zurückgetreten und müsse eine zweijährige Pause einlegen, bevor er 2021 Vorsitzender des Unternehmens werden könne. Seine Rückkehr in den Aufsichtsrat sei jedoch mit dem Erscheinen des Berichts im "Handelsblatt" in Frage gestellt worden. Die Zeitung habe berichtet, dass einige der "großen" Daimler-Aktionäre die Rückkehr von Zetsche ablehnen würden, da sie ihn als "Hauptverantwortlichen" für die aktuell schlechte Situation des Unternehmens sehen würden. (17.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der ersten Hälfte der europäischen Sitzung am Mittwoch dominieren die Bären, lediglich vereinzelt sind Kursanstiege zu verzeichnen, so die Experten von XTB.Aktien aus der Schweiz und den Niederlanden könnten als Ausnahmen angesehen werden, da die Börsenindices beider Länder heute höher notieren würden. Auf der anderen Seite würden russische Aktien am schlechtesten abschneiden, gefolgt von Aktien aus Portugal und Österreich.