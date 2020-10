Auch die Umfragen und Wettmärkte würden auf einen Wahlsieg der Demokraten hindeuten. Vor der im Fernsehen übertragenen Präsidentschaftsdebatte in der vergangenen Woche habe Donald Trump in den Umfragen 7-8 Punkte hinter Joe Biden und in den meisten wichtigen Swing States im Rückstand gelegen. Drei landesweite Umfragen seit der Fernsehdebatte würden Biden mit 14%, 10% und 7% vorn sehen. Die Tatsache, dass Donald Trump aufgrund seiner Erkrankung wahrscheinlich für ein paar Wochen nicht am Wahlkampf teilnehmen könne, verheiße nichts Gutes für die Chancen seines Teams, seine Wählerschaft zu vergrößern.



Die Wettmärkte würden unverändert von einer 80-90%igen Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus behalten würden. Die Vorhersagen hinsichtlich des Senats seien da schon schwankender gewesen. So hätten die Chancen für einen von Demokraten kontrollierten Senat vor einem Monat noch bei 50:50 gelegen, während aktuell die Wahrscheinlichkeit von 2/3 zu 1/3 zugunsten der Demokraten liege. Wenn die Umfragen und die Wettmärkte für bare Münze genommen werden könnten, werde Joe Biden seine Partei im November zu einem klaren Sieg führen.



Eine weitere mögliche Interpretation für die heutige Erholung von risikoreichen Anlageklassen sei, dass Investoren glauben würden, die Erkrankung des Präsidenten erhöhe die Wahrscheinlichkeit eines Kompromisses über das umstrittene US-Konjunkturpaket. Einige könnten sich von Donald Trumps Wochenend-Tweet ermutigt fühlen, in dem er die Verhandlungsführer zur "Zusammenarbeit" auffordere. Ein Zerwürfnis bestehe hier jedoch nicht zwischen den Demokraten und dem Präsidenten, sondern zwischen den Demokraten und den republikanischen Kongress-Abgeordneten. Ein entscheidender Durchbruch vor den Wahlen im November wäre eine Überraschung für die Experten und eine positive Überraschung für risikobereite Investoren.



Wenig überrasche indes, dass Fragen aufkämen, die sich um eine potenzielle Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Präsidenten drehen würden. Weil Covid-19 für viele Patienten in zwei Krankheitsschüben verlaufe, oftmals mit einer Verschlechterung in der zweiten Woche, werde es diese Fragen so lange geben, bis sich Donald Trump eindeutig auf dem Weg der Besserung befinde. Die US-Verfassung schreibe, in allgemeinen Worten formuliert, eine Übertragung der Machtbefugnis des Präsidenten auf den Vizepräsidenten vor, wenn der Präsident nicht in der Lage sei, seine Amtspflichten zu erfüllen. Wenn der Präsident so krank wäre, dass er sich von der Wahl zurückziehen müsste, sei eine Verschiebung der Wahl möglich, aber keineswegs zwangsläufig. Noch nie sei eine Präsidentschaftswahl verschoben worden - nicht einmal während der Weltkriege. Wenn der Wahltag verschoben würde, müsse die Neuwahl vor dem 20. Januar stattfinden, dem Tag, an dem die Amtszeit von Donald Trump planmäßig ende. (06.10.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Infektion von Donald Trump hat den US-Wahlkampf auf den Kopf gestellt - Finanzmärkte, Umfragen und Wettquoten verschieben sich weiter in Richtung eines Wahlsiegs zugunsten der Demokraten, so Paul O'Connor, Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors.Es sei nach wie vor nicht eindeutig, was passiere, wenn sich der Gesundheitszustand des Präsidenten weiter verschlechtere. Doch im Moment würden sich die Märkte mehr auf die Aussichten für fiskalische Anreize vor und nach dem Wahltag konzentrieren.