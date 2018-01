Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das US-Magazin Farm Futures erwartet auf Basis einer um den Jahreswechsel erhobenen Umfrage unter US-Landwirten nahezu unveränderte US-Anbauflächen für Mais und Sojabohnen von jeweils 90,1 Mio. Morgen in der Saison 2018/19, so die Analysten der Commerzbank.Allerdings seien die Baumwollpreise vorrangig in den Kontrakten mit Fälligkeiten bis Sommer 2018 gestiegen, während sie in später fälligen Kontrakten viel weniger stiegen würden und deutlich unter den frühen Fälligkeiten lägen. Der starke Preisanstieg am vorderen Ende dürfte daher auch eher kurzfristige spekulative Ursachen haben, als auf fundamentalen Größen basieren. Denn bereits in der aktuellen Saison sollten die Lagerbestände außerhalb Chinas laut USDA um 22% steigen.Die Trockenheit in Argentinien verhindere wohl, dass die gesamte geplante Sojabohnenfläche bestellt werden könne. Nun schließe sich das Zeitfenster für die Aussaat. Und die Vorhersagen stünden auf anhaltende Trockenheit. Entsprechend würden viele Beobachter ihre Ernteerwartungen von anfänglich meist rund 57 Mio. Tonnen auf nun eher 52 bis 54 Mio. Tonnen reduzieren. (23.01.2018/ac/a/m)