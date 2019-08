Vor Ausbruch der Finanzkrise hätten die Auslandsbanken bereits ein Kreditvolumen von rund 98 Mrd. Euro erreicht. Bis 2013 habe sich dieses jedoch auf 64 Mrd. Euro reduziert. Seitdem würden die Kreditvolumina der Auslandsbanken wieder deutlich stärker wachsen als - zum Vergleich - die der deutschen Kredit- und Landesbanken.



"Auslandsbanken hatten ihr Kreditvolumen nach der Finanzkrise dramatisch um über 30% abgebaut - um seit 2014 wieder umso stärker zu wachsen", kommentiere Arno Fuchs die Entwicklung. "Die sehr prozyklische Vergabepraxis der Auslandsbanken trägt damit entscheidend zu den prozyklischen Tendenzen im deutschen Kreditmarkt bei."



Mittlerweile sei das Kreditvolumen der Auslandsbanken auf aktuell 104 Mrd. Euro angestiegen. Damit sei deren Kreditbestand wieder auf einem Höchststand und habe das Vorkrisenniveau inzwischen sogar übertroffen.



Kredite von Auslandsbanken würden stetig attraktiver für Unternehmen



Erst im Juni habe die FCF im Rahmen ihrer Unternehmenskredit-Studie aktuelle Zinssätze von Unternehmenskrediten veröffentlicht. Die Studie habe gezeigt, dass seit 1990 die Zinsen kontinuierlich gesunken seien, bis zuletzt auf 1,29%, den absoluten historischen Tiefstand.



"Niedrige Zinsen und günstige Kreditbedingungen verstärken derzeit die Nachfrage nach Krediten besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie bei Unternehmen der zweiten Reihe, d.h. im Non-Investment-Grade-Bereich", erkläre Arno Fuchs. "Die starken

Zuwachsraten von Auslandsbanken in Deutschland zeigen dabei, dass die

Finanzierungskonditionen der Auslandsbanken absolut wettbewerbsfähig, d.h. günstiger als die der deutschen Banken sind und daher Marktanteile gewonnen haben." (12.08.2019/ac/a/m)





