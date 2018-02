"Im Lebensversicherungsgeschäft kommt der Konzern mit 33,2 Milliarden US-Dollar dagegen auf 13 Prozent höhere Prämien." Für diese Sparte erkenne der Versicherer in Japan, Australien und Malaysia Expansionspotenzial. "Die Geschäftsleitung plant in diesem Jahr Aktien für rund eine Milliarde US-Dollar zurückzukaufen." Auch die angekündigte Zusammenarbeit mit dem Vielflieger- und Prämienprogramm Miles & More werte Vorhauser als positive Entwicklung.



Mit einer um 9 Prozent auf 1,26 Euro gestiegenen Dividende pro Aktie würden die Anteilseigner von AXA im laufenden Geschäftsjahr am Unternehmenserfolg beteiligt, wie Stadler berichte. "Die Franzosen erzielten im vergangenen Jahr Nettoprämien in Höhe von 6,2 Mrd. Euro, was 7 Prozent über dem Vorjahr liegt." Neben dem lukrativen Krankenversicherungsgeschäft habe das Unternehmen mehr Lebensversicherungen in den Vereinigten Staaten verkauft und in der dortigen Vermögensverwaltung Boden gutgemacht. Auch hätten sich die Schäden durch Naturkatastrophen in den USA, Mexiko und der Türkei mit 230 Mio. Euro in Grenzen gehalten. Die geringeren Belastungen durch die Steuerreform in den USA habe das leichte Minus mehr als ausgeglichen. Die Aktie von AXA habe vor dem Hintergrund fallender Märkte am Morgen zwischenzeitlich 0,55 Prozent hinzugewonnen. Aktuell notiere der Wert bei 25,66 Euro, was leicht über dem Preis zu Jahresbeginn liege.



5,3 Prozent mehr Umsatz und mit 1,93 Mrd. Euro um 25,6 Prozent gestiegener Gewinn, das sei die Bilanz von Heineken im abgelaufenen Geschäftsjahr, wie Vorhauser berichte. Damit habe der nach Anheuser Busch (ISIN: BE0974293251/ WKN A2ASUV) weltweit zweitgrößte Brauereikonzern dem Händler zufolge eines der besten Ergebnisse in seiner Geschichte erreicht. "Aktionäre profitieren durch eine 13 Cent höhere Dividende von 1,47 Euro."



Unter dem Firmendach der Niederländer seien mittlerweile über 250 Bier- und Cider-Marken vereint. "Zu den jüngsten Zukäufen gehören der brasilianische Getränke- und Bierhersteller Kirin, die kalifornische Brauerei Lagunitas und der britische Pub-Betreiber Punch Taverns." Letzerer sei in Partnerschaft mit einem Investor übernommen worden. Nach Verlusten zu Beginn des Monats habe sich die Heineken-Aktie seit Mitte Februar von 76 auf 80 Euro erholt. "Der Zeitpunkt der Bilanzpressekonferenz war etwas unglücklich", urteilt Vorhauser.



Eine eindrucksvolle Rally von 41,44 auf 28,50 Euro mache Stadler für die Aktie von SalMar seit Ende Januar aus. Der norwegische Fischfarmer habe für das vierte Quartal mit einem Umsatz von 2,8 Mrd. und einem Gewinn vor Steuern von 693 Mio. Norwegische Kronen überzeugende Zahlen geliefert. "Das Ergebnis hat die Erwartungen der Analysten weit übertroffen." Im Vergleich zum dritten Quartal habe das Unternehmen vor dem Hintergrund niedrigerer Lachspreise die Ernte von 34 auf 39,9 Tausend Tonnen ausweiten können. Zwischen Oktober bis Dezember 2016 sei das Aufkommen mit 26,5 Tausend Tonnen deutlich geringer ausgefallen. Für das Gesamtjahr stehe ein Volumen von gut 135.000 Tonnen in den Büchern. Im Laufe von 2017 sei der Preis für ein Kilo Lachs von 80 auf rund 50 Norwegische Kronen pro Kilo zurückgekommen. (Ausgabe vom 22.02.2018) (23.02.2018/ac/a/m)





LeidenFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die Berichtssaison in den Vereinigten Staaten so langsam dem Ende zusteuert, ist die Offenlegungsphase in Europa in vollem Gange, so die Deutsche Börse AG.Vom bisherigen Verlauf zeichne Roland Stadler unterm Strich ein positives Bild. Bereits Mitte des Monats habe Airbus überzeugende Ergebnisse geliefert. "Im laufenden Geschäftsjahr zielt der europäische Flugzeugbauer auf ein 20 Prozent höheres Ergebnis und plant mit der Auslieferung von 800 Maschinen", bemerke der Händler der Baader Bank. "Die Geschäfte laufen bei Airbus rund." In den Büchern stünden derzeit Aufträge im Wert von knapp einer Billion Euro, das entspreche einer Erhöhung 158 Mrd. Euro.Zwar seien die Verhandlungen um den Militärflieger A400M ein Thema geblieben, die Geschäftsführung habe sich aber grundsätzlich mit den betroffenen Staaten über einen Zeitplan geeinigt. Börsianer hätten mit Käufen reagiert, die Aktie des im MDAX gelisteten Konzerns sei in der Folge über 9 Prozent nach oben geklettert. Seit Jahresbeginn liege der Wert gut 17 Prozent im Plus, seit 2017 stehe ein Plus von rund 55 Prozent zu Buche. Anlegern stelle das europäische Gemeinschaftsunternehmen eine um 0,15 Euro höhere Dividende von 1,50 Euro pro Anteil in Aussicht. Zurich Insurance Group . "Die angekündigte Ausschüttung von 18 Franken pro Aktie ist sehr hoch und ein Zeichen dafür, dass die Geschäfte laufen", stelle Walter Vorhauser von der Oddo Seydler Bank fest. Das würden Börsianer scheinbar ähnlich sehen. Die Zurich-Aktie habe vor dem Hintergrund volatiler Märkte deutlich zugelegt, aktuell koste der Wert 270 Euro. Die Naturkatastrophen hätten den Ertrag der Schweizer zwar um rund 700 Mio. US-Dollar geschmälert. Zudem belaste die aktuelle Restrukturierung mit 73 Mio. US-Dollar und eine Steuerregelung in Großbritannien mit 115 Mio. US-Dollar.