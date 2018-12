In Europa hätten die Papiere von Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) mit Kursgewinnen von 5,8% bzw. 5,6% im Fokus gestanden. Grund gewesen seien erneute Spekulationen um eine Fusion der beiden Banken. Laut Bloomberg bemühe sich die Bundesregierung, diesen Zusammenschluss zu erleichtern.



Nachdem bereits am Vortag Autowerte mit den Meldungen um sinkende Zölle in China zugelegt hätten, hätten Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) (+1,6%), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) (+2%) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (+2,8%) erneut Gewinne verzeichnen können. Auch RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) (+3,2%) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) (+1,8%) seien fester aus dem Handel gegangen. Grund hierfür seien Marktbeobachtern zufolge Hinweise aus der Politik, dass der Schwenk in der Energie- und Klimapolitik hin zu erneuerbaren Energien doch nicht so schnell erfolge, wie bislang angenommen.



An der Spitze des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) mit einem Plus von rund 7% gelegen. Die größten japanischen Telekomkonzerne sollten sich entschieden haben, als Ausrüster ihres 5G-Netzwerks auf Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) und Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) zurückzugreifen und Huawei zu meiden. (13.12.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern geriet die Aktie von Under Armour (ISIN: US9043111072, WKN: A0HL4V, Ticker-Symbol: U9R, NYSE-Symbol: UA) (-10,4%) deutlich unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF)-Konkurrent habe erstmals seit drei Jahren wieder einen Investorentag veranstaltet. Dabei habe der Ausblick nicht überzeugen können, so sei das jährliche Wachstum in Nordamerika zwischen 2020 und 2022 gesenkt worden.