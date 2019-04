Nach der jüngsten sechsmonatigen Verlängerung des Brexits würden sie eine anhaltende Unsicherheit erwarten, da die Blockade im Parlament ihrer Ansicht nach weiterhin bestehe.



Sowohl die fragmentierte Liquidität als auch der Anstieg des Populismus dürften zu einer stärkeren Volatilität führen.



Daraus würden die Experten folgenden Investmentimplikationen ableiten:



Sie würden erwarten, dass risikoreiche Vermögenswerte aus Schwellenländern die der entwickelten Marktwerte outperformen würden.



Für den Bereich Fixed Income würden sie derzeit Unternehmenskredite favorisieren, insbesondere im Segment BBB zu BB. Wandelanleihen könnten bei schnellen Veränderungen im politischen Umfeld einen Abwärtsschutz bieten.



Im Devisenhandel könnte ein kursgebundener USD/EUR im Gegensatz zu den Schwellenländerwährungen stehen, die fester würden. Die Experten seien nach der jüngsten Brexit-Verlängerung gegenüber dem GBP neutral. (16.04.2019/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Dr. Salman Ahmed, Chief Investment Strategist bei Lombard Odier Investment Managers, erwartet, dass die folgenden Schlüsselfaktoren die Weltwirtschaft im zweiten Quartal 2019 prägen werden: Der Schwenk der Federal Reserve läutet unseres Erachtens einen wesentlichen Schritt in Richtung einer Art Preisniveau-Targeting ein und bestätigt damit aus unserer Sicht ein Niedrigzinsumfeld.Die Experten seien weiterhin davon überzeugt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Zyklus den Leitzins nicht anheben werde, da ihre Politik die verschlechterte Wachstumsdynamik in der Eurozone widerspiegle.Die Experten würden glauben, dass die chinesische Wirtschaft angesichts beträchtlicher fiskalischer Impulse eine Trendwende vollzogen habe. Des Weiteren würden sie davon ausgehen, dass sich die Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten verringern (aber nicht verschwinden) würden. Zudem würden die jüngsten Daten des Landes positiv aussehen.