- Eurozone: Schnellschätzung zum Wirtschaftswachstum von Italien, Portugal und der gesamten Eurozone im vierten Quartal. Nach der sprunghaften Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten in der Eurozone im dritten Quartal könnte das BIP im vierten Quartal aufgrund erneuter Abschottungsmaßnahmen wieder geschrumpft sein.



Donnerstag:



- Eurozone: Dezember-Einzelhandelsumsätze. Trotz der erneuten Abschottungsmaßnahmen werde mit einem Zuwachs im Monatsvergleich gerechnet.



- UK: Zinsentscheid der Bank of England. Es werde mit keinen neuen geldpolitischen Maßnahmen gerechnet. Allerdings könnten die Zentralbanker die Möglichkeit negativer Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf andeuten.



- USA: Auftragseingänge der Industrie im Dezember. Trotz einer leichten Abschwächung werde weiterhin ein positiver Zuwachs im Monatsvergleich erwartet.



Freitag:



- USA: Nachdem der ADP-Beschäftigungsbericht am Mittwoch und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag bereits einen ersten Eindruck über die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt vermitteln würden, stelle der offizielle Arbeitsmarktbericht für Januar das Highlight der Woche dar. Nach einem Rückgang der Beschäftigung um 140.000 im Dezember werde für Januar ein leichter Anstieg um 20.000 erwartet.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Ryanair, Siemens Healthineers, Alphabet, BP, Pfizer, UPS, sBay, PayPal, Siemens, Spotify, QUALCOMM, Vodafone, Deutsche Bank, Roche, Swisscom, Unilever, Banco Santander, BNP Paribas.







