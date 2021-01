USA: Veröffentlichung des Beige Book der FED. Gemeinsam mit dem Empire State Index für Januar (am Freitag), dürfte dies einen Einblick in die regionale Wirtschaftsentwicklung der USA liefern.



Donnerstag:



Deutschland: Wirtschaftswachstum für 2020: Nach den Belastungen durch das Coronavirus im Jahresverlauf rechne die Deutsche Bank mit einem Wachstumsrückgang im Jahresvergleich von 5,4 Prozent.



Eurozone: Protokoll der EZB-Dezembersitzung: Das Protokoll dürfte einen genaueren Einblick in die Einschätzung der konjunkturellen Lage durch die Währungshüter vermitteln.



Freitag:



USA: Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im Dezember: Alle Datenpunkte sollten den Eindruck einer robusten Konjunkturerholung in den USA bestätigen.



USA: Schnellschätzung des Uni Michigan Verbrauchervertrauens im Januar: Das Verbrauchervertrauen könnte im Zuge der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen erneut leicht unter Druck geraten sein.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo. (Ausgabe vom 08.01.2021) (11.01.2021/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:China: Inflationsdaten für Dezember: Der Rückgang der deflationären Tendenzen dürfte sich fortsetzen, die Verbraucherpreise würden im Jahresvergleich unverändert erwartet.Eurozone: November-Industrieproduktion in Spanien, die Daten für Italien und die gesamte Eurozone würden am Mittwoch folgen. Es werde gespannt verfolgt werden, ob die monatlichen Wachstumsraten eine anhaltende Normalisierung der Produktion anzeigen würden.Mittwoch:USA: Entwicklung der Verbraucherpreise im Dezember, die Zahlen zu den Erzeugerpreisen würden am Freitag veröffentlicht. Die Daten dürften auf einen unverändert geringen Inflationsdruck in den USA zum Jahresende hinweisen.