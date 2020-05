Mittwoch:



- Beige Book der FED: Der Konjunkturbericht bereite die geldpolitische Sitzung am 09./10. Juni vor. Auch von einer Diskussionsrunde mit FED-Chef Jerome Powell am Freitag würden sich die Marktakteure Aufschluss über den künftigen geldpolitischen Kurs erhoffen.



- Vorschlag der EU-Kommission für den Haushalt in 2021 bis 2027. Hinzu kämen neue Pläne für einen EU-Wiederaufbaufonds.





Donnerstag:



- Obwohl die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche ihren jüngsten Abwärtstrend fortgesetzt haben könnten, dürften sie weiterhin auf historisch hohem Niveau liegen.



- Die deutsche Inflationsrate sollte im Mai wegen gesunkener Energiepreise und schwacher Nachfrage erneut nachgegeben haben. Gleiches gelte für die EWU-Inflationsrate, die am Freitag veröffentlicht werde.



Freitag:



- Zahlreiche EU-Staaten würden ihre BIP-Daten für das erste Quartal veröffentlichen. Die schwach erwarteten Ergebnisse dürften nur ein erster Vorgeschmack auf das laufende Quartal sein.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Fraport, Nordex, HP, DZ BANK, Dell Technologies, Dürr, E.ON und Merck. (Ausgabe vom 22.05.2020) (25.05.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Der Rückgang des deutschen BIP um 2,2 Prozent im zweiten gegenüber dem ersten Quartal 2020 sollte bestätigt werden. Der ifo-Geschäftsklimaindex dürfte im Mai leicht steigen und könnte damit signalisieren, dass die deutsche Konjunktur ihre Talsohle durchschritten habe.- An den Börsen in den USA und Großbritannien werde heute wegen eines Feiertags nicht gehandelt.Dienstag:- Das GfK-Konsumklima für Deutschland könnte sich im Juni auf niedrigem Niveau leicht erholen, während das Conference Board-Verbrauchervertrauen in den USA wegen der verzögerten Lockerungsmaßnahmen im Mai noch nicht wieder steigen dürfte.