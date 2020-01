Der Empfang für den Libra sei ausgesprochen kühl ausgefallen. Das Projekt habe weltweit sowohl bei Regierungen als auch bei Regulierungsbehörden für starke Gegenreaktionen gesorgt. Die Hauptsorge entstamme dem Mangel an Vertrauen in Facebook. Bei der Anhörung von Mark Zuckerberg vor dem Kongress am 23. Oktober vergangenen Jahres sei besonders deutlich geworden, wie stark die Abgeordneten dem Unternehmen misstrauen würden. Außerdem könne Facebook gewisse Bedenken nicht ausräumen, wie etwa in Bezug auf die Daten und den Datenschutz der Benutzer, die Geldwäschebekämpfung und die Legitimationsprüfung von Neukunden ("Know your customer"; KYC), die Bedrohung der Souveränität, die Untergrabung der Politik der Zentralbanken, die Kontrolle über die Kreditvergabe, usw. Das Projekt habe auch einige seiner wichtigsten Partner wie Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B), MasterCard (ISIN US57636Q1040/ WKN A0F602), eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529), PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) und andere verloren.



Es sei unwahrscheinlich, dass Libra seinen aggressiven Zeitplan mit der Markteinführung dieser Kryptowährung 2020 einhalten werde. Obwohl dies Bedenken über potenzielle regulatorische Hürden für Bitcoin und andere Kryptowährungen auslösen könnte, sähen die Experten von WisdomTree Europe die Probleme bei Libra für dezentralisierte Kryptowährungen als positiv. Libra mache dezentralisierten Blockchain-basierten Zahlungssystemen Konkurrenz, da die Feuerkraft von Facebook das Potenzial habe, diese neue Kryptowährung weltweit durchzusetzen. Dies könnte das organische Wachstum der reineren Kryptowährungen verlangsamen, da sich die Unterschiede zum Libra für deren Nutzer verringern würden; die Akzeptanz von Ersatzprodukten sei höher als bei Originalprodukten.



Die Bitcoin-Halbierung, die irgendwann im April oder Mai stattfinden dürfte, sei eines der am meisten erwarteten Ereignisse für 2020. Worum gehe es bei der "Halbierung"? Das Angebot an Bitcoins sei endlich und zeitlich vordefiniert. Immer, wenn ein Miner einen Block validiere, im Schnitt alle zehn Minuten, würden neue Bitcoins geschürft und dem erfolgreichen Miner als Belohnung zugeteilt. Jedes Mal, wenn 210.000 Blöcke validiert seien bzw. ungefähr alle vier Jahre werde die Belohnung halbiert, wodurch das Angebot an Bitcoins folglich sinke. 2020 ändere sich die Neuemission von Bitcoin von 12,5 Bitcoin pro Block auf 6,25.



Warum sei das relevant? Die Halbierung wirke sich auf die Ökonomie des Bitcoin aus. Zunächst werde die Geschwindigkeit des neuen Angebots gedrosselt. Bei Redaktionsschluss entspreche dies zu den aktuellen Kursen, d.h. 7.500 US-Dollar pro Bitcoin, einer Angebotskürzung von 47,3 Millionen US Dollar pro Woche. Dies sei deutlich mehr als es bei der Angebotskürzung der ersten beiden Halbierungen 2012 bzw. 2016 der Fall gewesen sei. Diese beiden früheren Halbierungen seien mit einer stark positiven Kursentwicklung zusammengefallen, als sich die Verlangsamung des Angebots mit einem Anstieg der Nachfrage überschnitten habe. Dies knüpfe an das erwähnte Potenzial für eine weitere Annahme durch institutionelle Anleger an. Sollten die Ströme aus dem institutionellen Bereich in diesem Jahr stärker erkennbar sein, würde dies zu einem Zeitpunkt der Fall sein, zu dem das neue Angebot sinkt. Dies würde den Druck auf den Bitcoin-Kurs erhöhen.



Zweitens werde sich dies auch auf die Rentabilität der Mining-Aktivität auswirken. Bei ansonsten gleich bleibenden Bedingungen bedeute eine geringere Belohnung einen geringeren Gewinn für die Miner. Abgesehen von Preisanstiegen, könnten sich für manche Miner negative Margen ergeben, die daraufhin ihre Aktivität einstellen müssten. Dies könne sich wiederum auf die Hash-Geschwindigkeit des Netzwerks auswirken, obwohl es bei früheren Halbierungen nicht zu einer nachhaltigen Verringerung bei der Hash-Leistung gekommen sei. Deshalb werde bei der Mining-Aktivität - wesentlicher Bestandteil des Bitcoin-Systems - versucht werden, ein neues Gleichgewicht zu finden.



Hierbei sollte beachtet werden, dass die Halbierung der Belohnung nicht systematisch zu einer nachhaltig positiven Preisreaktion führe, da viele starke Faktoren Einfluss auf den Preis nähmen. Die Halbierung des Litecoin im August vergangenen Jahres liefere dafür ein Paradebeispiel: Beim Litecoin sei es zu einem deutlichen Einbruch von einem Hoch, das 2019 vor der Halbierung mehr als 140 USD betragen habe, zurück auf den aktuellen Stand von rund 50 US-Dollar gekommen.



Trotzdem werde die Halbierung, wenn man sie isoliert betrachte, nach Erachten der Experten von WisdomTree Europe ein Faktor sein, der für eine Preissteigerung sorgen könnte. Das Ereignis werde von der Krypto-Community genau beobachtet werden. Es dürfte für Volatilität auf dem Markt und damit auch für Handelschancen sorgen. (16.01.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - 2019 war ein für Kryptowährungen turbulentes Jahr, so die Experten von WisdomTree Europe.Nach einem katastrophalen Vorjahr 2018 habe der Krypto-Bärenmarkt - häufig auch Krypto-Winter genannt - mit dem Ende des ersten Quartals geendet. Die Aussicht auf einen in den USA gelisteten Exchange Traded Fund (ETF) für Bitcoin, die Einführung von an der Bitcoin Börse Bakkt physisch abgewickelten, regulierten Terminkontrakten und verbesserte Verwahrungslösungen seien einige der Faktoren gewesen, die die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage nach dieser Anlageklasse seitens institutioneller Investoren genährt habe. Doch bis dato hätten sich diese Katalysatoren noch nicht bemerkbar gemacht.Zunächst habe der lang ersehnte und im September 2019 eingeführte Bakkt Terminkontrakt keine Fahrt aufnehmen können. Den Erwartungen nach sollte dieses Instrument einige der potenziellen Probleme lösen, die sich aus Terminkontrakten mit Barausgleich ergeben würden. Das Volumen sei seit der Einführung jedoch weiterhin gering geblieben. Darüber hinaus lasse das Open Interest am Terminkontrakt der CME-Börse nach einem anfangs stetigen Anstieg nach.Ob die Marktteilnehmer versuchen würden, einzuschätzen, wie robust das Bakkt Angebot sei bzw. ob die Nachfrage nach physisch abgewickelten Terminkontrakten immer noch nicht vorhanden sei, werde sich erst noch zeigen müssen. Doch ein Anstieg der Handelsaktivität bei diesen Kontrakten könnte für den Kurs von Bitcoin im kommenden Jahr sehr wohl zu einem positiven Katalysator werden. Auch andere Anzeichen für eine Entwicklung der Infrastruktur hätten das Potenzial, sich auf den Markt auszuwirken. Eines davon werde die Einführung von Bitcoin-Optionen durch die CME sein, die für Anfang 2020 geplant sei.Das Kryptowährungsprojekt von Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) polarisiere sicherlich die Meinungen in der Community. Doch ob man seiner Philosophie zustimmt oder nicht, hat es den Vorteil, dass es die Aufmerksamkeit von Regierungen und Regulierungsbehörden auf sich zieht und die Debatte um Kryptowährungen auf der gesetzgebenden Ebene unserer Gesellschaft angeregt wird, so die Experten von WisdomTree Europe. Trotz der immensen strukturellen Lücke zwischen Libra und anderen dezentralisierten Kryptowährungen eigne sich diese Diskussion sehr gut als Stimmungsbarometer und als Statusanzeige des Bildungslevels beim Krypto-Thema in regulatorischen und legislativen Kreisen.