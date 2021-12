Die Widerstandsfähigkeit der Schwellenländer nehme zu, da sie gut positioniert seien, um vom starken Wachstum im nächsten Jahr zu profitieren. Laut dem Internationalen Währungsfonds würden die Schwellenländer um 5,1 Prozent wachsen, die Industrienationen nur um 4,5 Prozent. Auch wenn 2022 nicht das vollständige Ende der Pandemie markiere, könnte es nach Ansicht der Experten das letzte Jahr sein, in dem virusbedingte Einschränkungen die Hauptursache für Konjunkturschwankungen in den meisten Volkswirtschaften der Emerging Markets seien.



Da die Welt weiterhin impfe, werde eine Erholung der Reisetätigkeit den Schwellen- und Frontier-Markets, deren BIP zu einem großen Teil aus dem Tourismus stamme, einen bedeutenden Schub geben. Darüber hinaus könne der indirekte Beitrag des Reiseverkehrs, der sich auch auf verwandte Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Einzelhandel oder Unterhaltung auswirke, doppelt so hoch sein wie der direkte Beitrag. Die Experten würden weiterhin einen Aufschwung bei den internationalen Reisebuchungen sehen und es werde erwartet, dass diese in den nächsten Quartalen wieder dasselbe Niveau wie vor der Pandemie erreichen würden. Allerdings bleibe der Flugverkehr auch weiter von der COVID-Politik der Regierungen abhängig. Sie würden beginnen, die Wiedereröffnung weniger streng zu handhaben, da die Impfungen weltweit zunehmen würden. Darüber hinaus habe die Pandemie zu einer erheblichen Konsolidierung in der Reisebranche geführt: Die Branchenführer hätten ihren Marktanteil auf Kosten kleinerer Player vergrößert, die aufgrund der COVID-Einschränkungen unter schwachen Bilanzen gelitten hätten.



2021 habe sich die Dynamik für ESG-Investitionen (Environment, Social, Governance) weiter verstärkt, wobei das "E" noch stärker betont werde. Die zwingende Notwendigkeit, sich mit den dem fortschreitenden Klimawandel auseinanderzusetzen, werde immer deutlicher und die Experten würden die Schwellenländer als einflussreiche Akteure in diesem Wandel sehen. Im Anschluss an die zweiwöchige COP26-Konferenz im November seien zahlreiche Zusagen gemacht worden: Mehr als 100 Länder, darunter Brasilien und Russland, hätten sich bereit erklärt, die Entwaldung bis 2030 zu beenden. Weitere 80 Länder hätten sich verpflichtet, die Methanemissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent zu senken, während über 40 Länder neue Verpflichtungen zum Ausstieg aus der Kohleverstromung eingegangen seien.



Die Verpflichtungen der meisten Industrie- und einiger Entwicklungsländer, ihre Emissionen auf Null zu reduzieren, würden zu einer erheblichen Veränderung des weltweiten Energieverbrauchs führen. Solar- und Windenergie würden eine immer wichtigere Rolle spielen und auch die Hersteller der Materialien für diese "grüne Welle", wie Kupfer, Uran und Lithium, würden von diesem Trend profitieren. Zusammenfassend lasse sich sagen, dass mit der zunehmenden Dynamik die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Materialien weiter steige und die Experten würden glauben, dass die Emerging Markets davon profitieren würden.



Die Experten seien seit Jahren optimistisch, was die Rolle von Kupfer bei der weltweiten Dekarbonisierung angehe: Kupfer sei eines der wichtigsten Metalle und Profiteur der Elektrifizierung der Weltwirtschaft und es sei von entscheidender Bedeutung für den Auf- und Ausbau der erneuerbaren Energien. Da über 60 Prozent des weltweiten Kupferangebots auf die Schwellenländer entfallen würden, würden die Experten mehrere Schwellenländer sehen, die an der langfristig robusten Kupfernachfrage verdienen würden. In Sambia etwa betreibe First Quantum Minerals eine der größten Kupferminen der Welt und werde daher von einem Anstieg des Kupferpreises in den nächsten zehn Jahren profitieren können.



Elektrofahrzeuge seien der Haupttreiber der künftigen Lithiumnachfrage, die derzeit etwa 30 Prozent des Gesamtbedarfs ausmachen würden und bis 2025 auf wohl über 60 Prozent steigen werde. Damit dürfte die Lithiumnachfrage mittelfristig jährlich um 20 bis 25 Prozent ansteigen. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Lithiumpreise in den nächsten zehn Jahren durch die starke Nachfrage und ein rückläufiges Angebot gestützt würden und davon, dass etwa SQM in Chile gut positioniert sei, um von diesem Marktumfeld zu profitieren.



Auch die Kernenergie stehe wieder im Rampenlicht, nachdem sie ein paar Jahre in den Hintergrund gerückt sei. Die Aussichten für Uran seien aufgrund von Lieferkürzungen durch wichtige Branchenakteure wie Cameco positiv. In Ländern wie Japan, China und Indien nehme die nukleare Kapazität aufgrund der ständigen Suche nach nachhaltigeren Energieformen zu. Dies gleiche die Stilllegung und den Rückgang der Kernenergie zur Stromerzeugung in den westlichen Ländern aus.



Die Experten würden aber glauben, dass die Kernenergie auch in den USA und in Teilen Europas wieder an politischer Unterstützung gewinne, was die Verlängerung der Lebensdauer bestehender Reaktoren antreiben und sich mittelfristig positiv auf die Nachfrage auswirken werde. Kazatomprom aus Kasachstan sei, mit einem direkten Anteil von 45 Prozent an der Weltproduktion, der weltweit größte und außerdem der kostengünstigste Uranproduzent der Welt. Das Unternehmen werde daher einer der Hauptnutznießer des erwarteten Anstiegs der Uranpreise sein. (13.12.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - John Malloy, Portfoliomanager des RWC Global Emerging and Frontier Market Equity Fonds bei RWC Partners, legt hier seinen Ausblick für das kommende Jahr 2022 dar.Sowohl das Wachstum als auch die Inflation hätten im Jahr 2021 positiv überrascht. Die Wiedereröffnung, schneller als erwartet, gepaart mit Engpässen auf der Angebotsseite und beispiellosen geld- und fiskalpolitischen Impulsen seien die Haupttreiber der Wachstums- und Inflationsdynamik gewesen. Hinter der robusten, aber ungleichmäßigen Erholung würden sich die Auswirkungen der unterschiedlichen Maßnahmen im Gesundheitswesen verbergen. Während die Pandemie weiter angehalten habe, hätten sich die Eindämmungsmaßnahmen und die medizinische Versorgung verbessert, sodass die Krankenhäuser die Engpässe des Jahres 2020 hätten vermeiden können. Die wichtigste Entwicklung in diesem Jahr sei jedoch die Einführung wirksamer Impfstoffe gewesen. Durch die begrenzte Gesamtzahl der Krankenhauseinweisungen seien die Einschränkungen zurückgegangen, sodass sich die Mobilität trotz weiterer COVID-Wellen habe erholen können. Das Impf-Tempo sei einer der wichtigsten Unterschiede zwischen den Regionen gewesen.Der Vorsprung der Developed Markets gegenüber den Emerging Markets sei vor allem darauf zurückzuführen, dass es den Industrienationen rasch gelungen sei, ihre Bevölkerung mit Impfstoffen zu versorgen. Allerdings sei die Impfrate auch in den größeren Schwellenländern gestiegen und werde es ihnen ermöglichen, sich eher als erwartet wieder zu öffnen und so ihre zyklische Erholung zu stärken. 2021 hätten sich die Triebkräfte der Post-COVID-Welt bereits abgezeichnet: Erfolgreiche neue Geschäftsmodelle und veränderte Investitionsmuster. Es würden sich neue Chancen für Unternehmen und Sektoren bieten, die über die nötige Anpassungsfähigkeit verfügen würden. Die COVID-Disruption gebe Unternehmen die Möglichkeit, zu erkunden und anzunehmen, wie die Digitalisierung ihnen helfe, Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern.2021 sei in China eindeutig ein politik-intensives Jahr gewesen, das weitgehend von dem Ziel des gemeinsamen Wohlstands und der Sicherung nachhaltigen langfristigen Wachstums bestimmt worden sei. Die politischen Entscheidungsträger hätten eine weitreichende Verschärfung der Vorschriften in den Bereichen Immobilien, Bildung und Technologie eingeleitet. Im Gegenzug habe Chinas Verschuldung im Verhältnis zum BIP einen Rekordrückgang von 10 Prozentpunkten pro Jahr verzeichnet und das BIP-Wachstum sei in der zweiten Jahreshälfte auf 4,9 Prozent zurückgegangen.Die Schwellen- und Frontier-Märkte seien gut darauf vorbereitet, mit Veränderungen der globalen Finanzbedingungen fertig zu werden. Anders als beim Taper Tantrum im Mai 2013 habe die FED ihre Politik weit im Voraus bekannt gegeben und die Zentralbanken der Schwellenländer hätten bereits begonnen, sich entsprechend anzupassen. Länder, die eine deutliche wirtschaftliche Erholung erlebt hätten, würden ihre monetären Bedingungen bereits anpassen. Eine frühzeitige Normalisierung werde weitere Korrekturen oder aggressive Reaktionen auf die globalen wirtschaftlichen Bedingungen verhindern.