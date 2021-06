Die Erholung stehe in direktem Zusammenhang mit der Aufhebung der Einschränkungsmaßnahmen, die wiederum von der Durchimpfungsrate beeinflusst würden. Über die kollektive Immunität, die je nach Quelle eine Durchimpfung von 70% bis 80% erfordere, bestehe in den G20, auf die 85% der Weltbevölkerung und zwei Drittel des weltweiten Wachstums entfallen würden, kein Konsens. Die Position der Europäischen Union sei nach Ansicht von Mathilde Lemoine unhaltbar. Sie wolle die Anzahl der Impfstoffdosen kontrollieren und darüber entscheiden, wie viele davon über das Covax-System, zu dessen Gründung die EU beigetragen habe, den ärmsten Länder gespendet würden. Infolgedessen bleibe das Ausmaß der weltweiten Erholung von einem Wiederaufflammen der Epidemie abhängig, was die Wachstumsaussichten weiterhin belaste.



Die USA und der Euroraum dürften nicht die gleiche Wachstumsdynamik aufweisen. Der US-Infrastrukturplan sollte das Auslaufen der Hilfen an private Haushalte abfedern. In Europa führe die Umsetzung des Next Generation Konjunkturfonds Ende 2022 wohl zu weiteren 0,2 Wachstumspunkten. Die Konjunkturlage im Euroraum beruhe jedoch auf öffentlichen und privaten Investitionen und damit auf der Fähigkeit der Europäischen Zentralbank, die akkommodierenden Kreditbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) aufrechtzuerhalten.



Solange die südostasiatischen Volkswirtschaften weiterhin das Virus eindämmen müssten, sei der Aufschwung zu heterogen und nicht solide genug, um die Auswirkungen der Pandemie auf das Pro-Kopf-BIP auszugleichen. Die Forschungsteams würden erwarten, dass das Wachstum in Asien und den ASEAN-Ländern 2022 nach einer langsameren Erholung 2021 anziehe.



Die Heterogenität der Erholung, die in der Beilage ausführlich dargelegt sei, führe dazu, dass der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik infolge der Pandemie unterschiedlich verlaufe. Dies sei das Worst-Case-Szenario für Investoren und Regierungen, die in der Folge mit finanzieller Instabilität konfrontiert sein könnten, es sei denn, der Normalisierungsprozess werde wie nach der Finanzkrise koordiniert.



"Die Anleger unterschätzen heute die Folgen des Paradigmenwechsels der US-Notenbank FED hin zu einem durchschnittlichen Inflationsziel", so Mathilde Lemoine. "Durch die Neudefinition des Inflationsziels zwingt die US-Notenbank die übrigen Zentralbanken, sich ihren Maßnahmen gegenüber zu positionieren. Die Europäer verlieren die Währungsautonomie, die ihnen durch die Gesamtkoordinierung der geldpolitischen Orientierung verliehen wurde. Angesichts dieser Divergenzen könnte nur eine stärkere weltweite Koordinierung die Volatilität und den Anstieg der Risikoprämie begrenzen", meine sie.



Langfristig sei Mathilde Lemoine weiterhin der Ansicht, dass die Covid-19-Pandemie den Arbeitsmarkt dauerhaft beeinflussen werde. Die Länder, die keine Maßnahmen ergreifen würden, um eine Verschlechterung der Qualität des Arbeitskräfteangebots zu vermeiden, würden ihre Fähigkeit zur Rückzahlung von Staatsschulden schwächen. In diesem Bereich hinke Europa den USA von Joe Biden und dem China von Xi Jinping hinterher. (23.06.2021/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Dr. Mathilde Lemoine, Chefökonomin der Edmond-de-Rothschild-Gruppe, hat ihre neuen Wachstums-, Inflations- und Wechselkursprognosen für 2021 und 2022 veröffentlicht.Obwohl das Wachstum infolge der Aufhebung des Lockdowns und der Durchimpfungsrate in den Industrieländern kräftig anziehe, sei Mathilde Lemoine angesichts des Aufflammens neuer Covid-19-Fälle in Asien und der dortigen unzureichenden Durchimpfung besorgt. Im Gegensatz zu einigen internationalen Organisationen sei die Prognose für das globale Wachstum im Jahr 2021 nach unten korrigiert worden. Dagegen könnten die ASEAN-Länder, deren Wachstum schwach gewesen sei, 2022 ein kräftigeres Plus verzeichnen als 2021.Die Chefökonomin fordere eine Verpflichtung der G20 zur kollektiven Immunität. Andernfalls dürfte die Erholung des globalen Wachstums langsamer als erwartet und vor allem ungleicher ausfallen. Die Outperformance der USA habe zu unkoordinierten geldpolitischen Kursänderungen geführt. Für Anleger gebe es kein schlimmeres Szenario."Um eine gleichmäßigere globale Wirtschaftserholung zu erreichen, müssen sich die G20 verpflichten, eine kollektive Immunität anzustreben. Das fehlende Engagement der Staats- und Regierungschefs zugunsten der kollektiven Immunität zögert die Erholung der Weltwirtschaft hinaus", analysiere Mathilde Lemoine.