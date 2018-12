In diesem Umfeld bestehe das Potenzial, dass die im Fonds gehaltenen unpopulären britischen Aktien eine deutliche positive Neubewertung durch den Markt erhalten würden. Nach Meinung der Experten würden einige dieser Aktien zu weniger als der Hälfte des von ihnen als fairen Wert bezeichneten Wertes handeln, sodass der Aufwärtstrend mit fast jeder Art von Brexit-Vereinbarung sehr groß ausfallen könnte.



Wie sich die US-Zinsen entwickeln, der italienische Haushalt, der Brexit, die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China - es ist schwer zu sagen, wie sich all dies entwickeln könnte, so Greg Herbert, Fondsmanager, European Opportunity Strategy bei Jupiter Asset Management. Schwache Zahlen aus den USA könnten bedeuten, dass die FED den Fuß vom Gaspedal nehme. Italien habe sich trotz seiner reichen Geschichte mit schwierigen Regierungen seit Jahren einen primären Haushaltsüberschuss erzielt. Das Land habe sich durchgeschlagen und könne es immer noch. Für den Brexit gelte, dass nur ein No-Deal-Szenario für kontinentaleuropäische Aktien wirklich einen Impact hätte. Es sei alles von Natur aus unvorhersehbar. Wirklich relevant werde es, wenn es Extreme erzeuge.



Auch hier werden wir abwarten müssen, so die Experten von Jupiter AM. Die Auflösung der jahrelangen quantitativen Lockerung werde einige unbeabsichtigte Folgen haben und dies werde sicherlich zu hoher Marktvolatilität führen.



Wie gehe es mit der Marktpreisgestaltung weiter? Für langfristige Marktbewertungen sei das konjunkturbereinigte KGV in Europa durch ein Jahrzehnt mit niedrigem Wachstum und verschiedenen Krisen erheblich belastet worden. HOLT, ein Datenanbieter, den die Experten für die Bewertung von Unternehmen einsetzen würden, produziere auch Langzeitdaten. Sie würden verfolgen, wie sich bullische Investoren bei einem so genannten marktkonformen Diskontsatz aufstellen würden. Auch das sei derzeit eher uneindeutig. Wenn sich diese Entwicklung ins Extreme verkehre, wie 2009 (billig!) oder 1999 (teuer!), seien diese Daten der sprichwörtliche Kanarienvogel in der Kohlengrube gewesen. Aber im Moment deute dies nur darauf hin, dass die Bewertungen für europäische Aktien auf den jüngsten Höchstständen lägen. Dies sei kein handelbares Signal.



Am Ende sei für einen Stock-Picker eine solche Gemengelage ohnehin zu vernachlässigen. Die Experten würden ihre Zeit damit verbringen, eine Vielzahl von Aktien mit vielen verschiedenen zugrunde liegenden Wachstumstreibern zu untersuchen, und dann warte man auf einen Einstiegspunkt. 2018 sei das der Fall gewesen, als die Volatilitätsspitzen quasi ein Silberstreif am Horizont gewesen seien. So hätten sich die Experten in einige wirklich hochwertige Unternehmen zu besseren Preisen einkaufen können. So eine Gelegenheit sei schon seit einiger Zeit nicht mehr zu beobachten gewesen. Die Experten würden davon ausgehen, dass sie im kommenden Jahr mehr solche Chancen haben würden. (11.12.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - In den kommenden Wochen ziehen die Kapitalmarktexperten von Jupiter Asset Management ein Resümee aus den vergangenen zwölf Monaten und wagen einen Ausblick auf das Investmentjahr 2019.Großbritannien ist bei globalen Investoren immer noch ziemlich unbeliebt, so Steve Davies, Fondsmanager des Jupiter UK Dynamic Growth SICAV bei Jupiter Asset Management. In gewisser Weise sei das angesichts der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit im Vereinigten Königreich verständlich. Es bedeute aber auch, dass es einige sehr niedrig bewertete Aktien auf dem Markt gebe. Während die Experten das hier schreiben würden, gebe es immer noch keine klare Vorstellung davon, wie die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union aussehen würden. Bekanntlich verlasse Großbritannien am 29. März die Gemeinschaft. Wir wissen, dass jede Vereinbarung vom Parlament genehmigt werden muss, so die Experten von Jupiter AM. Aber es sei nicht sicher, dass die gegenwärtige Regierung es schaffe, einen Vorschlag zu unterbreiten, den die Abgeordneten billigen würden.Angesichts dieser Unsicherheit liege einer der Schwerpunkte der Experten im Risikomanagement rund um den Brexit-Prozess. Zu diesem Zweck hätten die Experten das Engagement des Fonds in britischen Unternehmen mit Inlandsfokus, wie Wohnungsbauunternehmen oder britische Banken, taktisch reduziert. Dieses Kapital hätten sie internationalen Unternehmen zugeteilt, die sich gut entwickeln dürften, sollte das Pfund nach einem "No-Deal" stark zurückgehen. Die Experten würden über 13 Prozent des Fonds in Nicht-UK-Wertpapieren halten und Cash-Positionen würden ebenfalls in Dollar gehalten, um die weitere Schwäche des Pfunds abzumildern.