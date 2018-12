In Europa erwarte man, dass Italien mit seinen Spielchen mit der Eurozone aufhören werde, allerdings nur als Reaktion auf extremen Druck von Seiten der Märkte. Das heiße aber auch, dass der Weg zu diesem Wendepunkt vermutlich sehr unstet verlaufen werde. Beim Brexit gehe Lombard Odier Investment Managers davon aus, dass es zu einem Last-Minute-Deal komme, was möglicherweise eine Rally beim Pfund-Sterling auslöse, was aktuell günstig aussehe.



Da sich die Geldpolitik weltweit einheitlich auf einen Straffungsmodus zubewege, bleibe ein weltweites Überschießen der Inflation das wichtigste Risiko für das Hauptszenario von Lombard Odier Investment Managers.



Auf struktureller Ebene erwarte man zudem, dass die globale Wirtschaft durch zwei Schlüsselthemen unter Druck kommen könne:



- Angetrieben von steigender Ungleichheit könnte der zunehmende Populismus einen Höhepunkt bei der Unabhängigkeit der Zentralbanken bedeuten.



- Die zunehmende globale Verschuldung impliziere eine geringere Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks, welche von steigenden Zinsen oder fallenden Einkommen ausgelöst würden. (14.12.2018/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Dr. Salman Ahmed (Chief Investment Strategist), Charles St-Arnaud (Senior Investment Strategist) und Didier Rabattu (Head of Equities) von Lombard Odier Investment Managers stellen den Ausblick für das Jahr 2019 vor:In ihrem Hauptszenario würden sie ein über dem Trend liegendes globales Wachstum erwarten, wobei sie die Wahrscheinlichkeit als gering erachten würden, dass eines der wichtigsten Industrieländer in eine Rezession abrutsche. Allerdings sei Lombard Odier Investment Managers noch weit davon entfernt, dass es rund laufe. Da die Märkte deutlich dynamischer und volatiler würden, erwarte man, dass seit langem bestehende Korrelationen zwischen den wichtigsten Anlageklassen unter Druck geraten würden. Deshalb bezeichne Lombard Odier Investment Managers 2019 als ein ‘No Recession, Yet Tricky’ (NRYT) Jahr.Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Faktoren, von denen Lombard Odier Investment Managers davon ausgehe, dass sie die globale Wirtschaft in 2019 prägen würden:Lombard Odier Investment Managers gehe davon aus, dass die Schwellenländer für eine Erholung bereit seien, wenn die Handelsspannungen zwischen den USA und China nachlassen sowie die Versuche der chinesischen Regierung, die Währung und den Aktienmarkt zu stabilisieren, funktionieren würden. Im Gegensatz zum Konsens denke Lombard Odier Investment Managers, dass die anhaltenden Stimulierungsmaßnamen zu einer positiven Wachstumsüberraschung in China führen könnten.