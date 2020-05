ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (21.05.2020/ac/a/d)



Die Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) hat in den vergangenen Wochen eine starke Performance hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ausgehend vom Verlaufstief Mitte März bei 30,05 Euro sei der Kurs um etwa 70 Prozent auf aktuell rund 51 Euro nach oben geschossen. Das Vor-Corona-Niveau sei damit nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Gründe für den Rebound gebe es mehrere. Einer davon: das im März beschlossene Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 200 Mio. Euro. Zudem habe Aurubis Anfang des Monats grünes Licht von der EU für die im Mai 2019 vereinbarte Übernahme des Recycling-Spezialisten Metallo erhalten, von dem sich der Konzern neue Wachstumsmöglichkeiten verspreche.Keine nennenswerten Impulse seien dagegen von den Zahlen gekommen, die Ende vergangener Woche präsentiert worden seien. Dabei habe Aurubis im zweiten Geschäftsquartal seinen Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum überraschend deutlich um acht Prozent auf 3,3 Mrd. Euro steigern können. Das operative Vorsteuerergebnis sei zwar um fünf Prozent auf 60 Mio. Euro gefallen, habe sich damit aber fast auf dem von Analysten erwarteten Niveau gehalten. Nicht einmal, dass Aurubis trotz der zunehmend herausfordernden Rohstoff- und Absatzmärkte seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt habe, habe die Anleger aus der Reserve locken können.Das heißt: Die Luft ist wohl erst einmal raus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2020)