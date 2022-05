ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (19.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) markierte am 28. März 2022 an der oberen Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Juni 2003 ein Hoch bei 116,85 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zwar sei es am 21. April 2022 zu einem neuen Allzeithoch bei 119,75 EUR gekommen, aber dieses Hoch sei schnell abverkauft worden. Seitdem befinde sich die Aktie in einer größeren Korrektur. Dabei sei sie am 12. Mai unter die Unterstützungszone zwischen 87,74 und 86,80 EUR gefallen. Nach einem Tief bei 78,48 EUR habe sich der Wert wieder an diese Zone erholt. Allerdings sei die Aktie gestern dabei über diese Zone anzusteigen gescheitert.AusblickDie Aurubis-Aktie könnte nun wieder unter Druck geraten. Ein Rückfall auf 78,48 EUR wäre kurzfristig möglich. Und falls die Aktie diese Marke durchbrechen sollte, wären weitere Abgaben in Richtung 62,23 bis 60,98 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings das gestrige Tageshoch stabil durchbrechen, dann bestünde die Chance auf eine weitere Erholung. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 101,20 EUR führen. (Analyse vom 19.05.2022)Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:86,66 EUR -0,82% (18.05.2022, 17:38)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:85,04 EUR -0,96% (19.05.2022, 09:00)