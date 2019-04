Börsenplätze Aurubis-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

48,73 EUR +0,41% (15.04.2019, 10:14)



Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

48,75 EUR +0,56% (15.04.2019, 10:33)



ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (15.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYNX Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) unter die Lupe.Die Aurubis AG sei nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und global der größte Kupfer-Recycler. Aurubis verarbeitet Kupferkonzentrate, die am Weltmarkt von Minen- und Handelsgesellschaften angeboten würden, darunter komplexe Kupferkonzentrate, die aufgrund mangelnder Qualität bearbeitet würden. Das Unternehmen verarbeite zudem Altkupfer und weitere metallhaltige Recyclingmaterialien. Neben den Kupferhalbzeugmärkten würden künftig auch Technologiemärkte mit Metallen beliefert. Im Geschäftsjahr 2017/2018 habe der Konzentrat-Durchsatz bei 2,52 Millionen Tonnen gelegen. Es seien 1,16 Millionen Tonnen Kupferkathoden produziert und insgesamt rund 700.000 Tonnen Recycling-Material verarbeitet worden. An 33 Standorten weltweit beschäftige die Aurubis AG 6.673 Mitarbeiter. Das Unternehmen werde von CEO Jürgen Schachler geleitet und habe seinen Sitz in Hamburg.Die Aurubis AG entwickle ihr Geschäftsmodell konsequent weiter. So wolle man das zentrale Kupfergeschäft stärken, jedoch im Bereich Multi-Metall-Lösungen expandieren. Diese Expansionsstrategie trage firmenintern die Bezeichnung "Vision 2025". Der Konzern wolle auch künftig weitere Metalle extrahieren und verarbeiten, um diese mit Wertzuwachs zu veräußern. Aus Metallkonzentraten, Altmetallen und metallhaltigen Recyclingstoffen würden Metalle mit höchster Reinheit. Neben dem zentralen Metall bei Aurubis, dem Kupfer, bestehe das Metallportfolio aus den Edelmetallen Gold, Silber und Platin, sowie aus den Industriemetallen Blei, Nickel und Zinn. Ferner würden noch Nebenmetalle wie Selen und Telur extrahiert und verarbeitet.Die Aurubis-Aktie werde seit Juli 1998 an der Börse gehandelt. Das Wertpapier sei unter anderem im MDAX und STOXX Europe 600 einbezogen und gehöre dem Börsensegment Prime Standard der Deutschen Börse an. Insgesamt seien 44.956.723 Aktien ausstehend. Der größte institutionelle Aktionär sei mit 25,00 Prozent die Salzgitter AG. Der Streubesitz betrage 61,21 Prozent. Neben Allianz Global Investors und Dimensional Holdings seien auch noch BlackRock und Norges Bank als Großinvestoren mit an Bord. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 19 Prozent an Wert gewonnen, während zum Beispiel der MDAX im Vergleichszeitraum um rund 57 Prozent habe zulegen können - die Wertpapiere seien somit ein Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 2,12 Mrd. EUR. Die Aktien hätten via Xetra in den letzten 52 Wochen 78,98 EUR im Hoch und 41,84 EUR im Tief gekostet.Insgesamt würden sich seit April 2018 14 Analysen mit einer Kurszielangabe finden. Das höchste Kursziel stamme von Cowen, die am 26. November 2018 ein Ziel von 82,00 Euro ausgegeben hätten. Das niedrigste Kursziel stamme von Goldman Sachs, die am 11. April 2019 ein Ziel von 45,00 Euro veröffentlicht hätten. Das Durchschnittskursziel der 124 Analysen liege bei 60,36 Euro. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 47,12 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.In sauberen mittelfristigen Trends habe sich die Aktie der Aurubis AG in den vergangenen Handelswochen auf- und abwärts bewegt und verschiedene interessante Möglichkeiten für gewinnbringende Käufe geboten. Lediglich mit Beginn des Jahres 2018 habe sich kein ausnutzbarer Longtrend mehr entwickeln können und der Wert sei überproportional stark abgesackt. Die Tiefs des betrachteten Zeitraums hätten nahe der Marke von 37,50 EUR, die Hochs Anfang 2018 leicht oberhalb von 85,00 EUR und der Vorwochenschlusskurs zum Freitagabend schlussendlich auf verhältnismäßig tiefem Niveau von rund 48,00 EUR gelegen.Bei der Aurubis AG werde jeweils zum 30.09. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2017/2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 10,424 Mrd. EUR erzielt. Im Geschäftsjahr 2016/2017 habe der Umsatz noch 11,040 Mrd. EUR betragen. In den letzten Jahren sei die Gesamtumsatzentwicklung seitwärts mit Umsätzen von 9,5 bis 11,3 Mrd. EUR verlaufen. Das EBIT sei mit 333,598 Mio. EUR angegeben worden, das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) habe bei 322,053 Mio. EUR gelegen und das auf die Aktionäre der Aurubis AG entfallende Konzernergebnis sei mit 290,253 Mio. EUR testiert worden.Das Ergebnis je Aktie habe bei 6,46 EUR gelegen. Je Anteilsschein habe die Dividende 1,55 EUR betragen. Insgesamt liege die Ausschüttungssumme somit bei 69,7 Mio. EUR. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 461,045 Mio. EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 2,566 Mrd. EUR gelegen, das gezeichnete Kapital habe bei 115,089 Mio. EUR gelegen und die Verbindlichkeiten seien mit 1,936 Mrd. EUR angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 4,502 Mrd. EUR betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 6.673 Mitarbeiter beschäftigt.Das laufende Geschäftsjahr ende am 30. September 2019. Aus diesem Grund solle hier nur die Prognose für das folgende Geschäftsjahr 2019/2020 herangezogen werden. Der Umsatz könnte bei 11,538 Mrd. EUR liegen. Das EBIT wäre bei 324,5 Mio. EUR zu avisieren und das Ergebnis je Aktie könnte sich bei 5,03 EUR einpendeln. Die Dividende käme möglicherweise auf 1,62 EUR.Der Konzern publiziert am 15. Mai 2019 den Zwischenbericht für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2018/2019, so die Experten von LYNX Broker. (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link