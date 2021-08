Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

75,26 EUR +1,79% (11.08.2021, 12:36)



ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (11.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF).Die zentrale Ergebnissteuerungsgröße von Aurubis - das operative EBT - habe sich in Q3 2020/21 (30.06.) im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen bewegt. Die operativen Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) würden nach wie vor die Zielwerte von Aurubis souverän erfüllen.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.09.) sei im Rahmen des Q3-Berichts (am 05.08.) erneut wiederholt worden (u.a. operatives EBT: 270 bis 330 (Q1-Q3: 268) Mio. Euro). Dies impliziere ein deutlich schwächeres Q4 (operatives EBT: 2 bis 62 (Vj.: 88; Q1 2020/21: 82; Q2 2020/21: 103; Q3 2020/21: 83) Mio. Euro), was aber teilweise auf einem Wartungsstillstand (Ergebniseffekt: -23 Mio. Euro) zurückzuführen sei. Diermeier rechne nach wie vor damit, dass Aurubis mindestens am oberen Ende der Gesamtjahres-Guidance herauskomme.Das Management werde Anfang Dezember ein Strategie-Update präsentieren. Diermeier erwarte keine "Revolution". Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit (Kreislaufwirtschaft (Recycling)) sollte seines Erachtens der Geschäftsentwicklung des Unternehmens entgegenkommen.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Votum für die Aurubis-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 75 Euro belassen. (Analyse vom 11.08.2021)Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:75,28 EUR +2,09% (11.08.2021, 12:23)