ISIN Aurubis-Aktie:

DE0006766504



WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat.



Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. "Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte" - dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß.



Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem in Europa, Asien und Nordamerika.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX sowie dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (05.01.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 30,05 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie am 28. Juli 2021 auf ein Allzeithoch bei 87,74 EUR geklettert, abe sich aber nicht über dem alten Rekordhoch etabliert. Die Aktie habe noch einmal auf die Unterstützungszone zwischen 62,23 und 60,98 EUR zurückgesetzt. Sie habe diese Verluste aber zuletzt wieder wettgemacht und sei sogar auf neue Rekordstände ausgebrochen. Das aktuelle Allzeithoch liege bei 91,44 EUR und stammt von gestern.AusblickDer Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könnte der Aurubis-Aktie weiteren Auftrieb verleihen. Ein Anstieg gen 100,00 EUR sei kurzfristig möglich. Später könnte die Aktie evtl. in Richtung 112,00 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter 86,80 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 79,86 EUR drohen. (Analyse vom 05.01.2022)Börsenplätze Aurubis-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:90,96 EUR +1,31% (04.01.2022, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:90,98 EUR +0,35% (05.01.2022, 08:40)