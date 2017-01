WKN Aurubis-Aktie:

Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (16.01.2017/ac/a/d)



Seit Mitte letzten Jahres befindet sich die Aktie von Aurubis in einem Aufwärtstrend, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nachdem die Notierungen zuletzt Anfang November die Unterseite bestätigt hätten, habe eine steil ansteigende Tendenz begonnen, mit der die Aurubis-Aktie um mehr als 20 Prozent zugelegt habe. Jedoch befinde sie sich dadurch nun im oberen Bereich des Trendkanals. Nachdem die Aurubis-Aktie zuvor infolge einer Analystenstimme am Donnerstag der letzten Woche noch ein Hoch bei 57,35 Euro erreicht und somit auch nach mehr als einem Jahr das Abwärtsgap von Ende 2015 geschlossen habe, habe sie trotz eines freundlichen Marktumfelds am Freitag nachgegeben. Das Ziel einer in diesem Bereich vorerst scheiternden Aktie könnte sich an der Unterseite ihres Aufwärtstrends um 51 Euro befinden.Mit einem RSI von 73 befinde sich die Aurubis-Aktie zudem möglicherweise derzeit in einem überkauften Zustand. Gehe auch das Marktumfeld in eine Konsolidierung über, könnte sich diese Richtung auch bei der Aurubis-Aktie durchschlagen. Charttechnisch bietet sich hier die Platzierung eines bewusst engen Stoppkurses über dem zuletzt erreichten Hoch an, falls sich die Aurubis-Aktie stärker als erwartet zeigen sollte, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.01.2017)