WKN Aurubis-Aktie:

676650



Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

NDA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Aurubis-Aktie:

AIAGF



Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (13.04.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktie: Dynamischer Aufwärtstrend - AktienanalyseDie Aurubis-Aktie (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) hat in den vergangenen Monaten kräftig aufgedreht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Hintergrund der Rally sei der nach der Trump-Wahl deutlich gestiegene Kupferpreis. In der Bilanz sei davon noch wenig zu sehen. Der Umsatz im traditionell schwachen Auftaktquartal sei zwar um drei Prozent auf 2,46 Mrd. Euro geklettert. Das Vorsteuerergebnis sei jedoch um die Hälfte auf 18 Mio. Euro eingebrochen. Schuld seien ein Wartungsstillstand im Stammwerk Hamburg sowie Abschreibungen auf Vorratsbestände gewesen. "Ohne diese Bewertungseffekt hätten wir ein für das erste Quartal sehr gutes Ergebnis von fast 60 Mio. Euro erzielt", so Schachler. Gleichzeitig habe der Manager die Prognose bestätigt, wonach das Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr "deutlich" zulegen solle. Gemeint sei damit nach Aurubis-Leseart ein Plus von mindestens zehn Prozent.Um das Wachstum anzuschieben, habe der Konzernchef zudem Zukäufe ins Spiel gebracht. Selbst eine größere Übernahme habe er nicht ausschließen wollen. Die Finanzierung sei jedenfalls kein Problem. "Wir sind ja quasi schuldenfrei", so Schachler. (Ausgabe 14/2017)Börsenplätze Aurubis-Aktie:63,31 EUR -0,63% (13.04.2017, 16:08)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:63,121 EUR -0,80% (13.04.2017, 15:59)ISIN Aurubis-Aktie:DE0006766504