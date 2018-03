Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:

Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (15.03.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Bei der Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) steht mit dem geplanten Verkauf des Unternehmensbereichs Flachwalzprodukte ein größerer Einschnitt bevor. Damit will sich Aurubis zukünftig noch stärker auf das Verarbeiten von Rohstoffen und Extrahieren von Metallen konzentrieren, wie Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Europas größter Kupferkonzern möchte seinen Unternehmensbereich Flachwalzenprodukte verkaufen. Dazu befinde man sich, wie der Vorstandsvorsitzende Jürgen Schachler auf der Hauptversammlung (HV) am 1. März in Hamburg betont habe, in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Wieland-Werke AG. In diesem Rahmen hätten beide Parteien am 12. Februar 2018 ein sogenanntes Term Sheet unterzeichnet, das die wesentlichen Eckdaten des Verkaufs beinhalte. Das Segment mit Produktionsstandorten in Deutschland, den Niederlanden, Finnland und den USA umfasse immerhin ein Umsatzvolumen von rund 1,3 Mrd. Euro. Darüber hinaus sollten auch 50% der Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG verkauft werden, womit die Wieland-Werke dort alleiniger Eigentümer würden.Während es in Bezug auf finanzielle Details des Vertrags vonseiten des Vorstands auf der HV keine Informationen gekommen seien, habe man zumindest einen zeitlichen Ausblick für den Ablauf der Transaktion gegeben. So strebe das Aurubis-Management die Ausarbeitung eines konkreten Kaufvertrags bis April/Mai an. Danach werde sich noch eine Prüfung der Transaktion durch die verschiedenen Kartellbehörden anschließen, die bis zu einem halben Jahr dauern könne.Die Verwaltung habe den Aktionären für das Geschäftsjahr 2016/17 eine Dividendenerhöhung um 16% auf 1,45 Euro je Aktie vorgeschlagen. Während die Aktionäre das Management zwar für die vorgelegten Geschäftszahlen gelobt hätten, hätten sie sich mit dem Dividendenvorschlag allerdings nicht einverstanden gezeigt. Nicht nur Markus Neumann von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V., sondern auch weitere Redner hätten die Ausschüttungsquote von lediglich 28% für zu gering gehalten. Angesichts der vorhandenen Liquidität sei die Forderung nach einer Mindestausschüttung von 2,00 Euro je Aktie aufgekommen. Der Vorstandsvorsitzende sehe Aurubis dagegen als attraktiven Dividendenzahler an, die Ausschüttungsquote solle sich in Zukunft aber am operativen Konzernergebnis orientieren.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Aurubis bei einem Umsatz von gut 11 Mrd. Euro ein operatives Konzernergebnis von 236 Mio. Euro erwirtschaftet. Dies habe einer Ergebnissteigerung von 43% gegenüber dem Vorjahr entsprochen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 habe sich die positive Entwicklung bei einem Umsatzplus von 17% fortgesetzt. Das operative Konzernergebnis habe sich sogar auf 60 Mio. Euro entsprechend einem Ergebnis je Aktie von 1,33 Euro vervielfacht.In den kommenden Jahren strebe Aurubis eine weitere Verbesserung auf den Feldern Wachstum, Effizienz und Verantwortung an. Aus dem aufgelegten Effizienzsteigerungsprogramm erwarte der Vorstand bis zum Geschäftsjahr 2019/20 einen Projektbeitrag von kumuliert über 200 Mio. Euro. Zudem sollten interne und externe Wachstumsprojekte bis zum Jahr 2022/23 eine EBITDA-Steigerung um 200 Mio. Euro erbringen. Allein 80 Mio. Euro davon solle laut Vorstand die Umsetzung eines innovativen metallurgischen Prozesses beisteuern. Dieser ermögliche Aurubis auch eine deutliche Ausweitung der Rohstoffbasis.Der Technologiekonzern ist nach wie vor fundamental gut aufgestellt in einem oligopolistischen Umfeld tätig und als langfristiges Basisinvestment geeignet, so Thorsten Renner in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 3/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aurubis-Aktie: