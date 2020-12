ISIN Aurubis-Aktie:

Kurzprofil Aurubis AG:



Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF) ist der führende integrierte Kupferkonzern und zudem der größte Kupferrecycler weltweit. Der Konzern mit Sitz im Hamburg produziert jährlich mehr als 1 Mio. t Kupferkathoden und daraus diverse Kupferprodukte.



Aurubis beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein ausgedehntes Service- und Vertriebssystem für Kupferprodukte in Europa, Asien und Nordamerika.



Mit dem Leistungsangebot gehört Aurubis zur Spitzengruppe seiner Branche. Im Kerngeschäft produzieren wir börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat ergänzen das Produktportfolio. Zu den Kunden von Aurubis zählen u.a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.



Aurubis ist auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung ausgerichtet: Die wesentlichen Inhalte der Unternehmensstrategie sind der Ausbau der führenden Marktposition als integrierter Kupferhersteller, die Nutzung von Wachstumschancen und der verantwortliche Umgang mit Menschen, Ressourcen und der Umwelt.



Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Europäischen STOXX 600 und dem Global Challenges Index (GCX) gelistet. (10.12.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aurubis-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kupferkonzerns Aurubis AG (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF).Das operative EBT (88 (Vj.: 67) Mio. Euro) - die zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Unternehmens - habe im vierten Quartal 2019/20 (30.09.) sowohl die Analysten-Prognose (68 Mio. Euro) als auch den Marktonsens (78 Mio. Euro) - (teilweise) wegen einer Neudefinition - übertreffen können. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) seien souverän erfüllt worden. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr habe die Analysten-Prognose übertroffen. Die operativen Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.09.) würden nach wie vor die Zielwerte von Aurubis souverän erfüllen.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 (operatives EBT: -5% bis +22% y/y; Mittelwert: +9% y/y) sei konservativ, was das Aurubis-Management selbst eingeräumt habe. Daher werde das operative EBT wohl eher im oberen Bereich/am oberen Ende der Zielspanne herauskommen bzw. diese sogar übertreffen. Die verfolgte Multi-Metall-Strategie (wichtiger Bestandteil: Akquisition der Metallo-Group) erachte der Analyst als sinnvoll. Die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit (Kreislaufwirtschaft (Recycling)) sollte dem Unternehmen entgegenkommen. Weitere Akquisitionen seien offenbar angedacht (Aktienrückkäufe, u.a. zur Schaffung von Akquisitionswährung). Die Fortschritte bei den Covid-19-Impfstoffen würden die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen Konjunkturerholung erhöhen.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Aurubis-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 60,00 auf 68,00 Euro angehoben. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Aurubis-Aktie:63,14 EUR -4,22% (10.12.2020, 12:36)Tradegate-Aktienkurs Aurubis-Aktie:63,20 EUR -4,39% (10.12.2020, 12:47)