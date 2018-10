TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (17.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Mit der Legalisierung von Marihuana in Kanada löse der dortige Premierminister Justin Trudeau sein Versprechen ein. Fortan dürfe jeder volljährige Kanadier bis zu 30 Gramm Cannabis mit sich führen. Für die börsennotierten "High"-Flyer heiße es nun: Liefern und harte Gewinne erwirtschaften, um die hohen Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen. Dies gelte u.a. auch für Aurora Cannabis."Der Aktionär" halte Aurora Cannabis nach wie vor für aussichtsreich. Im Oktober stehe zudem noch das Uplisting an der NYSE bevor, welches sich ebenfalls positiv auf den Aktienkurs des kanadischen Unternehmens auswirken könnte. Investierte Anleger sollten bei Aurora Cannabis an Bord bleiben. Bei gravierender Kursschwäche sollten spekulativ ausgerichtete Investoren versuchen, mit Abstauberlimits zum Zug zu kommen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2018)Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:9,56 EUR +2,25% (17.10.2018, 13:09)