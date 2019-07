Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,28 Euro +0,50% (19.07.2019, 15:41)



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,17 Euro +/- 0,00% (19.07.2019, 16:05)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

6,86 USD -1,29% (19.07.2019, 16:11)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (19.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Aurora Cannabis Inc. sei eines der besten Unternehmen des Sektors, so das Urteil der Analysten von BofA Merrill Lynch Research.Nichtsdestotrotz bleibe festzuhalten, dass das Unternehmen unter einem Cash Burn leide. Bis zum ersten Quartal dürfte der Cash flow negativ sein.Analyst Christopher Carey reduziert das Kursziel für die Aurora Cannabis-Aktie von 10,00 auf 8,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: