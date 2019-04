Frankfurt-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (17.04.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse des Analysten Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Christopher Carey von BofA Merrill Lynch Research im Zuge einer Ersteinschätzung die Aktien des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Cannabissektor sprechen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research davon, dass Aurora Cannabis Inc. ein Niedrigkostenprofil aufweise und das Zeug dazu habe den globalen Markt zu bedienen.In einem von einem überschüssigen Angebot geprägten Markt könne das Unternehmen seine Margen verteidigen.Mit Nelson Peltz habe Aurora Cannabis einen strategischen Berater an Bord, was Transaktionen mit Partnern erleichtern sollte, so die Einschätzung des Analysten Christopher Carey. Die Ankündigung einer Partnerschaft mit einem großen Konsumgüterunternehmen sollte als positiver Katalysator wirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: