TSX-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

13,01 CAD -5,45% (19.10.2018, 23:39)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSX-Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (22.10.2018/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des medizinischen Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSX-Symbol: ACB) unter die Lupe.Der Verkaufsstart von legalem Cannabis in Kanada diene vielen Branchenanalysten als Grundlage für ihre Berechnungen. Ein Fehlstart hätte sich mit Sicherheit negativ auf die Aktien der Sektor-Werte ausgewirkt. So aber gelte: Der Startschuss sei gefallen. Aurora Cannabis dürfte von den jüngsten Nachrichten profitieren, zumal die Aktie des kanadischen Unternehmens ab Dienstag an der New York Stock Exchange gelistet sei.Cannabis bleibe einer der angesagten Branchen an den Aktienmärkten und die Aurora Cannabis-Aktie von Aurora Cannabis gehöre weiterhin ganz klar zu den Favoriten des "Aktionärs" im Sektor. Im Vergleich zu anderen Branchenwerten sei das Papier keinesfalls zu hoch bewertet, so Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2018)