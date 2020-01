Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,86 EUR -4,18% (17.01.2020, 15:44)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,16 USD +0,47% (17.01.2020, 15:30)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,79 CAD +3,72% (16.01.2020)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (17.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Nach dem monatelangen Ausverkauf bei den Cannabis-Werten hätten die meisten Werte zuletzt eine deutliche Erholung zeigen können. Insbesondere die Aktie von Canopy Growth habe sich als besonders stark erwiesen. Am Donnerstag habe das Papier allerdings nach der Aufholjagd zuletzt etwas Federn lassen müssen. Erneute Zugewinne habe hingegen die Aktie von Aurora Cannabis verzeichnet. Fast vier Prozent sei es hier am Donnerstag nach oben gegangen.Mittlerweile sei wieder leichter Optimismus in den Markt zurückgekehrt. Analystin Vivien Azer vom Investmenthaus Cowen & Co etwa sehe die drohende Insolvenzwelle als eine Art Gesundschrumpfen, das der Industrie letztlich helfen werde. Der Markt müsse "aufgeräumt" werden. Zumindest scheine das zeitweise gefürchtete Szenario eines strikten Durchgreifens der US-Bundesregierung gegen Cannabis immer unwahrscheinlicher. Mit dem Abgang von Donald Trumps erstem Justizminister Jeff Sessions ("Gute Menschen rauchen kein Marihuana") sei ein großes Risiko verschwunden.Und die Zustimmung der Menschen zur Legalisierung sei nie höher gewesen, sodass die Regierung Trump sich mit einer harten Linie gegen Cannabis wohl keinen Gefallen täte. Einer CBS-Umfrage zufolge hätten sich 2019 rund 65 Prozent der Erwachsenen in den USA für legales Marihuana ausgesprochen - ein Höchstwert. Erstmals befürworte das demnach auch eine 56-prozentige Mehrheit der republikanischen Wähler. Hinweise auf eine bundesweite Legalisierung gebe es bislang allerdings nicht, auch wenn sich Präsident Trump vor vielen Jahren mal dafür ausgesprochen habe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: