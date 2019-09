Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,28 EUR -1,71% (16.09.2019, 15:34)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

5,95 USD +1,02% (13.09.2019)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

7,87 CAD +1,55% (13.09.2019)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



TSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (16.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker Symbol: 21P, TSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Wie gewonnen, so zerronnen: Vor Bekanntgabe der Quartalszahlen seien die Aktien von Aurora Cannabis kräftig gestiegen und hätten sich von den Tiefständen lösen können. Doch auf die Ergebnisse sei Ernüchterung an der Börse gefolgt, die sich auch unter den Analysten breit mache.Stifel habe die Papiere von Aurora Cannabis auf "sell" abgestuft und das Kursziel von sieben Kanadische Dollar auf fünf Dollar zusammengestrichen. Zuvor habe Analyst Andrew Carter das Votum "hold" abgegeben. Carter glaube, dass die Finanzierungsbemühungen von Aurora vor dem Hintergrund einer "überwältigend negativen Investorenstimmung" gegenüber dem Cannabis-Sektor, einer beschädigten Glaubwürdigkeit und begrenzten kurzfristigen Kurstreibern "schwierig" bleiben würden.Die Zahlen von Aurora Cannabis seien alles andere als berauschend gewesen. Langfristig jedoch bleibe "Der Aktionär" bei seiner positiven Einschätzung für den Cannabis-Player.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie: