Börsenplätze Aurora Cannabis-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

1,9574 EUR +16,86% (02.01.2020, 12:59)



NYSE-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,16 USD +13,68% (31.12.2019)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Aurora Cannabis-Aktie:

2,79 CAD +12,05% (31.12.2019)



ISIN Aurora Cannabis-Aktie:

CA05156X1087



WKN Aurora Cannabis-Aktie:

A12GS7



Ticker-Symbol Aurora Cannabis-Aktie Deutschland:

21P



NYSE-Symbol Aurora Cannabis-Aktie:

ACB



Kurzprofil Aurora Cannabis Inc.:



Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis. Zu den Produkttypen gehören Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Indica, Sativa und Hybride. (02.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aurora Cannabis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Aurora Cannabis Inc. (ISIN: CA05156X1087, WKN: A12GS7, Ticker-Symbol: 21P, NYSE-Symbol: ACB) unter die Lupe.Was für ein Ende des Jahres 2019. Die Aktie der Cannabis-Produzenten hätten sich mit deutlichen Kursgewinnen verabschiedet. Die Aktien von Aurora Cannabis hätten am letzten Handelstag 12,1 Prozent gewonnen, die Papiere von Canopy Growth 11,4 Prozent und Aphria sei mit einem Plus von gut zehn Prozent aus dem Handel gegangen. Die Aktie der Cronos Group seien mit einem Plus von fast 16 Prozent einer der stärksten Cannabis-Werte des Tages gewesen.Direkte News habe es nicht gegeben, die für einen derart großen Kurssprung verantwortlich zeichnen könnten. Es sei wohl eine Kombination aus mehreren Punkten. Zum einen habe Mitte Dezember der Verkaufsstart von cannabishalten Lebensmitteln in Kanada begonnen. (Cannabis 2.0). Kanada habe bereits im Oktober 2018 Cannabis vollständig legalisiert. Ein Jahr später sei nun die Freigabe für Lebensmittel erfolgt.Die Erwartungen für Cannabis 2.0 seien groß, das seien sie allerdings auch bereits beim ersten Schritt gewesen. Ein Problem sei die schlechte Entwicklung der Einzelhandelsinfrastruktur gewesen, insbesondere in Ontario. Die Provinz habe nun aber einige Maßnahmen ergriffen, um das Ganze voranzutreiben.Ernst & Young erwarte, dass der Cannabis-2.0-Markt bis 2025 nahezu sechs Milliarden kanadische Dollar erreichen könnte. Sollte es sich tatsächlich in diese Richtung entwickeln, könnte tatsächlich 2020 die große Aufholjagd für Cannabis-Aktien starten.Dennoch gilt weiterhin: Anleger sollten nicht wahllos zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Einer der Favoriten sei weiterhin die Aktie von Canopy Growth. Sowohl bei Cannabis 2.0 in Kanada als auch in den USA sei das Unternehmen stark positioniert. Hochinteressant sei außerdem auch weiterhin die Aktie von Aphria. Bei dem Wert werde es auch schon bald spannend. Aphria werde als erster kanadischer Produzent am 14. Januar seine Zahlen für das im November zu Ende gegangene Quartal berichten. Zudem erwarte man, dass auch einen ersten Einblick liefern könnte, wie der Start von Cannabis 2.0 verlaufen sei. (Analyse vom 02.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link